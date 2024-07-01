Сервіс доставки їжі Bolt Food з’явився у Чернівцях та Рівному

Сервіс доставки їжі Bolt Food запустили ще у двох українських містах — Чернівцях та Рівному. На користувачів чекають 25 % знижки на меню та безкоштовна доставка першого замовлення. Зробити замовлення в додатку можна з 10 ранку до 10 вечора.

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Про це повідомляє пресслужба Bolt.

Зазначається, що Bolt Food пропонує швидку доставку їжі, даючи клієнтам різноманітний вибір ресторанів, які є на платформі.

Улюблені всіма користувачами мережі, такі як Mcdonald's, Trattoria da Ventotto та Сицилія в місті Рівне, KFC, ШоШо та Matie у Чернівцях та десятки інших закладів харчування вже доступні в додатку.

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися цією послугою, жителям Чернівців та Рівного потрібно завантажити додаток Bolt Food у смартфон і зробити декілька простих кроків:

обрати ресторан;

ознайомитися з меню та додати бажані страви до кошика;

вибрати адресу доставки та спосіб оплати;

дочекатися кур’єра, що якнайшвидше привезе замовлення.

"Стрімке зростання та розвиток ринку доставки їжі в Україні підкреслює зростаючий попит на швидкі та зручні послуги. Наша експансія до Чернівців та Рівного є свідченням прагнення Bolt Food задовольнити цей попит та забезпечити винятковий сервіс для наших клієнтів по всій країні", — говорить В’ячеслав Левченко, керівник Bolt Food Україна.

Про Bolt

Bolt — це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст).

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янець-Подільському та Трускавці.

Нещодавно Івано-Франківськ доєднався до інших українських міст, жителі якого зможуть оцінити та спробувати переваги сервісу доставки їжі від Bolt.