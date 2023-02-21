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"Нас цікавить весь світ": європейський досвід мережі Lviv Croissants, яка двічі відкривалася в Польщі
Українська мережа закладів громадського харчування "Львівські круасани" (Lviv Croissants) береться знову підкорювати світові ринки. Першою на шляху експансії стала Польща, до кінця 2023 року заплановано відкриття закладів ще в двох країнах. Компанія вже мала досвід виходу на польський ринок в 2018 році, але тоді перший млинець вийшов нанівець. В Lviv Croissants використали здобутий досвід і успішно стартували вдруге. В мережі готові відверто розповідати про свої помилки, ділитися досвідом та вже мають, що розказати про перші успіхи і нові плани.
Спроба номер один: невдала
Перш ніж відкривати бізнес, ознайомтеся з діючим законодавством, що регулює діяльність у відповідній сфері.
Співвласник "Львівських круасанів" Євген Галицький розповів, що першого разу команда Lviv Croissant зробила багато помилок. Один з найбільших прорахунків був у тому, що мережа вийшла на польський ринок не як Lviv Croissants, а як Grand Croissants. Вже пізніше стало зрозуміло, що сила — в бренді, над ним треба працювати, особливо, якщо є мета відкривати нові країни.
В польському законодавстві є свої цікаві нюанси, і на них треба звертати увагу в першу чергу. Для прикладу: якщо заклад знаходиться в житловому будинку, то для встановлення кондиціонеру, або для отримання ліцензії на продаж алкоголю потрібна згода мешканців.
Крім того, у договорі варто чітко вказати, які ремонті роботи має виконати орендар, а які орендодавець. Загальне правило, яке випливає з Цивільного кодексу Польщі, передбачає, що незначні витрати, які несе орендар приміщення, включають, зокрема:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- дрібний ремонт підлоги, дверей та вікон;
- фарбування стін, підлоги та внутрішньої сторони вхідних дверей;
- дрібний ремонт установок і технічних пристроїв, що забезпечують електропостачання, опалення, водовідвід тощо.
В договорі оренди важливо прямо вказати, що приміщення буде використовуватися для ведення певного виду господарської діяльності. Інакше, згідно з польським законодавством, орендодавець зможе розірвати договір з негативними наслідками для орендаря.
В договорі оренди обов'язково потрібно вказати розмір kaucja (застави), щоб мати гарантію, що власник поверне гроші після завершення оренди.
Ще одна важлива річ, на яку Євген Галицький звернув увагу, — заздалегідь потурбуватися про постачання та якість продукції. Тоді, в 2018-му, команда Lviv Croissants розраховувала швидко знайти пекарню-аутсорсера на місці, надати рецептури та стабільно отримувати якісну продукцію. Але вийшло все навпаки — кожного разу круасани були різні за якістю, смаком тощо.
"Тому зараз, виходячи вдруге на польський ринок, одним з наших першочергових завдань було налагодити постачання круасанів з нашого власного виробництва у Львові. Для того, щоб круасани були однакові всюди, як у Львові, в Києві, так і в Варшаві, Вроцлаві та інших містах, тому що це є нашим головним продуктом, і він має бути однаково якісним всюди", — підсумував бізнесмен.
Правила гри мають значення
На спеціалізованих виставках можна знайти партнерів та великих клієнтів, адже вони орієнтовані на відвідувачів-фахівців у конкретній області.
Так як компанія також працює за системою франчайзингу, команда Lviv Croissants заздалегідь оцінювала різні ринки для експансії шляхом відвідування світових франчайзингових виставок. Таким чином компанія представляла себе і дізнавалася місцеві правила гри.
"Географія таких запитів вражає: були і наші найближчі сусіди (Польща, країни Балтії, Чехія, Румунія), а також і Північна Америка, Середня Азія та Близький Схід. При чому це яскравий приклад популярності України як туристичного напрямку. Тому що здебільшого ці запити надсилали люди, навіть з Еміратів, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну, які були в Україні і зацікавилися, зокрема, нами", — зауважив Євген Галицький.
Великий успіх компанія отримала на франчайзинговій виставці у Варшаві, де більшість відвідувачів цілеспрямовано йшли до стенду Lviv Croissants. Тоді з'ясувалося, що саме в Польщі компанія вже має велику кількість не тільки поціновувачів круасанів, а й потенційних франчайзі.
Спроба номер два: під час війни
Для мережі 24 лютого стало каталізатором по виходу на новий ринок, адже до цього такі плани були, але в довготривалій перспективі.
"Початок повномасштабної війни з Росією. Ця подія якраз прискорила вихід на ринок Польщі. З однієї сторони в нас зменшилася кількість роботи в Україні, відповідно вивільнилися ресурси. І, по-друге, Польща була найкращим варіантом — це наш сусід, близький за розташуванням, схожий менталітет, схожі вподобання. І головне — наш бренд вже був відомий в Польщі, тому ми були впевнені у лояльності споживачів та у можливості швидкої розбудови мережі" — зазначає Євген Галицький.
За словами бізнесмена, тільки на підготовчі роботи до відкриття першого закладу в новій країні потрібно витратити від 6 до 12 місяців.
Водночас багато часу може зайняти переклад інструкцій та інших необхідних документів, розрахунок бізнес-моделі, зокрема, з урахуванням різниці в заробітних платах, закувільних цінах, оренді тощо, пошук локальних постачальників та організація логістики і багато іншого. Тому такі речі потрібно робити на початку підготовки до відкриття першого закладу.
Зареєструвати Spółka z o.o можна онлайн (S24). Для входу в особистий кабінет потрібно авторизуватися на сайті gov.pl, для цього, так само як для реєстрації Spółka z o.o в подальшому, потрібно мати PESEL та Profil Zaufany ePUAP або просто ePUAP. Далі потрібно підготувати umowa spółki, akt założycielskiego, номер REGON, податковий номер NIP. В залежності від роду діяльності, можуть знадобитися інші документи.
Тому відкриття Spółka z o.o може бути складнішим, ніж здається — компанія рекомендує залучити юриста або фінансового консультанта для цього. Відкриття Spółka z o.o займає від 2 до 6 тижнів в залежності від регіону.
Щодо формування команди, то підприємці в Польщі можуть звернутися до рекрутингового агентства чи самостійно розміщувати оголошенням, зокрема, на olx.pl. У випаду з Lviv Croissants компанія має свій департамент, який займається пошуком персоналу для українських партнерів і, відповідно, його обв'язки розширили на Польщу.
Система налагоджена так, що департамент підбирає персонал, а франчайзі вже проводить лише фінальну співбесіду. Євген Галицький зазначає, що під час первинних співбесід відсіюється багато кандидатів і для франчайзі це було б більшим навантаженням.
Як запускати бізнес на новому ринку без рекламних кампаній
За рахунок того, що в Польщі наразі знаходиться велика частка українців, а самі поляки також відвідували Україну, Lviv Croissants фактично не потрібно були запускати рекламну кампанію. Досить було вивісити певні оголошення про те, що заклад просто відкривається.
Також з'ясувалося, що випадок з Анджеліною Джолі став рекламою, яку ніхто не запускав. Справа в тому, що багато ЗМІ, в тому числі закордонних, написали про це. Відповідно, навіть ті, хто ніколи не був в Україні, міг дізнатися про мережу з новин.
В Польщу Lviv Croissants зайшли зі слоганом "дякуємо полякам". В закладах каву з собою дають в паперових стаканчиках, де написані ці слова. Відвідувачі фотографують їх, виставляють в соціальні мережі — це і є найкраща рекламна кампанія.
Крім того, в день відкриття поблизу закладу ходить аніматор в костюмі круасана і роздає флаєри. Таку "ляльку", як називають її в команді мережі, переміщають від одного закладу до іншого.
Євген Галицький згадує одне з таких відкриттів: "Перше відкриття в Зґожельці — це заклад на фудкорті в ТЦ — там за півгодини до відкриття ми запустили цю "ляльку" з флаєрами ходити по торговому центру. Відкрився заклад і вже через 20 хвилин наш франчайзі каже: "ховайте ляльку, хай більше не ходить!". Такий натовп зібрався, всіх просто нереально швидко обслужити".
День X: як відкривалися у Варшаві
Європейці не такі консервативні, як може здатися. Дайте їм шанс і вони оцінять цікавинки та колорит.
Заклад розташований у центрі міста — на вулиці, де на кожному кроці — ресторани, кав'ярні, бари. Навіть вночі там завжди людно і світло немов удень.
До відкриття у столиці мережа вже мала кілька закладів в менших містах, але саме в Варшаві подія стала знаковою. До відкриття у серці країни готувалися особливо ретельно, адже мали за ціль відкритися в обіцяний день. Даючи такі обіцянки, потрібно бути готовим до всього, зазначають в мережі.
Саме в день відкриття на вулиці Nowy Świat 37, де знаходиться заклад, були перепади напруги в електромережі. Через це в перші хвилини відкриття згоріла частина обладнання.
У вихідні дні, щоб потрапити до закладу, потрібно трішки постояти в черзі. Адміністратор зазначає, що пекарня розміщена в туристичному місці — це, зокрема, збільшує трафік. Наразі Lviv Croissants відвідують 40% українців і 40% поляків, ще 20% — туристи з інших країн.
На дошці відгуків можна знайти листівки зі словами підтримки Україні від німців, британців, китайців тощо.
Щодо уподобань європейського відвідувача, то з власного досвіду в Lviv Croissants помітили, що місцеві та туристи найбільше віддають перевагу саме солоним круасанам. Хоча ще донедавна ця випічка вважалася десертом. Також гості закладу часто обирають якісь незвичайні пропозиції, наприклад, круасан з оселедцем. Як виявилося, європейці люблять щось цікаве та незвичайне, тому залюбки готові купувати нові продукти.
Інформація для потенційних франчайзі
З'ясувалося, що в Польщі велика кількість потенційних франчайзі — це українці. Тому мережа Lviv Croissants вирішила залишила умови для франчайзингу такі самі, як в Україні:
- паушальний внесок — 10 000 євро роялті;
- 3% від виторгу;
- інвестиції залежать від стану приміщення та від його готовності.
В Україні компанія має свої заклади та франчайзингові, в Польщі модель бізнесу буде такою ж самою.
"В Польщі прийшли до висновку, що крім продажу франшиз, ми також відкриємо декілька власних закладів. Другий варіант потрібен, бо нам треба мати доступ до всіх фінансових показників для розуміння ефективності бізнес -моделі, а також нам треба мати площадки для тестування певних змін в операційних процесах, технологічних рішеннях, нових продуктів, можливо, якісь нові підходи в роботі на іноземному ринку", — зауважив співвласник мережі.
Про плани на майбутнє
Не обмежуйте свої мрії. Беріть орієнтир на тих, хто досяг успіху у вашій сфері і намагайтеся перевершити їх досягнення.
До кінця цього 2023 року команда Lviv Croissants планує, що в Польщі будуть працювати 15-20 закладів мережі. В цьому році компанія також має намір сформувати офіс у Варшаві. Він буде операційним, де будуть регіональні менеджери і тренера-аудитори. Власник мережі зазначає, що, виходячи на новий ринок, важливо мати такий регіональний офіс в новій країні, щоб структурувати комунікаційні процеси з головним офісом.
Водночас компанія продовжує працювати над освоєнням нових ринків. Євген Галицький розповів, що до кінця цього року Lviv Croissants відкриються щонайменше ще у 2 країнах. Але, в яких саме, — мережа тримає в таємниці. Загалом український бізнес має амбіційні плани і може вийти на рівень, достатній для конкуренції з світовими гігантами.
"Нас цікавить весь світ. Макдональдс, Cтарбакс, інші бренди — це хороший приклад, який треба наслідувати", — підсумував співвласник української мережі Lviv Croissants.