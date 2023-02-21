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"Нас интересует весь мир": европейский опыт сети Lviv Croissants, дважды открывавшейся в Польше
Украинская сеть общепита "Львовские круасаны" (Lviv Croissants) берется вновь покорять мировые рынки. Первой на пути экспансии стала Польша, к концу 2023 запланировано открытие заведений еще в двух странах. Компания уже имела опыт выхода на польский рынок в 2018 году, но тогда первый блин вышел на нет. В Lviv Croissants использовали полученный опыт и успешно стартовали во второй раз. В сети готовы откровенно рассказывать о своих ошибках, делиться опытом и уже есть, что рассказать о первых успехах и новых планах.
Попытка номер один: неудачная
Прежде чем открывать бизнес, ознакомьтесь с действующим законодательством, регулирующим деятельность в соответствующей сфере.
Совладелец "Львовских круассанов" Евгений Галицкий рассказал, что в первый раз команда Lviv Croissant совершила много ошибок. Один из самых больших просчетов был в том, что сеть вышла на польский рынок не как Lviv Croissants, а как Grand Croissants . Уже позже стало ясно, что сила — в бренде, над ним нужно работать, особенно если есть цель открывать новые страны.
В польском законодательстве есть свои интересные нюансы, и на них нужно обращать внимание в первую очередь. Для примера: если заведение находится в жилом доме, то для установки кондиционера или для получения лицензии на продажу алкоголя требуется согласие жильцов.
Кроме того, в договоре следует четко указать, какие ремонт работы должен выполнить арендатор, а какие арендодатель. Общее правило, вытекающее из Гражданского кодекса Польши, предусматривает, что незначительные расходы, которые несет арендатор помещения, включают, в частности:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- мелкий ремонт полов, дверей и окон;
- окрашивание стен, пола и внутренней стороны входной двери;
- мелкий ремонт установок и технических устройств, обеспечивающих электроснабжение, отопление, водоотвод и т.д.
В договоре аренды важно прямо указать, что помещение будет использоваться для ведения определенного вида хозяйственной деятельности. В противном случае, согласно польскому законодательству, арендодатель сможет расторгнуть договор с негативными последствиями для арендатора.
В договоре аренды обязательно нужно указать размер kaucja (залога), чтобы гарантировать, что собственник вернет деньги после завершения аренды.
Еще одна важная вещь, на которую Евгений Галицкий обратил внимание, - заранее позаботиться о поставках и качестве продукции . Тогда, в 2018-м, команда Lviv Croissants рассчитывала быстро найти пекарню-аутсорсера на месте, предоставить рецептуры и стабильно получать качественную продукцию. Но получилось все наоборот — каждый раз круасаны были разные по качеству, вкусу и т.д.
Поэтому сейчас, выходя второй раз на польский рынок, одной из наших первоочередных задач было наладить поставки круассанов из нашего собственного производства во Львове. городах, потому что это наш главный продукт, и он должен быть одинаково качественным повсюду», — подытожил бизнесмен.
Правила игры имеют значение
На специализированных выставках можно найти партнеров и крупных клиентов, они ориентированы на посетителей-специалистов в конкретной области.
Так как компания также работает по системе франчайзинга, команда Lviv Croissants заранее оценивала разные рынки для экспансии путем посещения мировых франчайзинговых выставок. Таким образом, компания представляла себя и узнавала местные правила игры.
География таких запросов поражает: были и наши ближайшие соседи (Польша, страны Балтии, Чехия, Румыния), а также и Северная Америка, Средняя Азия и Ближний Восток. Причем это яркий пример популярности Украины как туристического направления. Потому что в большинстве своем эти запросы присылали люди, даже из Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, которые были в Украине и заинтересовались, в частности, нами», - заметил Евгений Галицкий.
Большой успех компания получила на франчайзинговой выставке в Варшаве , где большинство посетителей целенаправленно шли к стенду Lviv Croissants. Тогда выяснилось, что именно в Польше компания уже имеет большое количество не только ценителей круассанов, но и потенциальных франчайзи.
Попытка номер два: во время войны
Для сети 24 февраля стало катализатором по выходу на новый рынок, ведь до этого такие планы были, но в долгосрочной перспективе.
"Начало полномасштабной войны с Россией. Это событие как раз ускорило выход на рынок Польши. С одной стороны у нас уменьшилось количество работы в Украине, соответственно высвободились ресурсы. И, во-вторых, Польша была лучшим вариантом - это наш сосед, близкий по расположению, похожий менталитет, похожие предпочтения. И главное — наш бренд уже был известен в Польше, поэтому мы были уверены в лояльности потребителей и возможности быстрого развития сети» — отмечает Евгений Галицкий.
По словам бизнесмена, только на подготовительные работы к открытию первого заведения в новой стране нужно потратить от 6 до 12 месяцев .
В то же время, много времени может занять перевод инструкций и других необходимых документов, расчет бизнес-модели, в частности, с учетом разницы в заработных платах, заковочных ценах, аренде и т.п., поиск локальных поставщиков и организация логистики и многое другое. Поэтому такие вещи нужно делать в начале подготовки к открытию первого заведения.
Зарегистрировать Spółka z oo можно онлайн ( S24 ). Для входа в личный кабинет нужно авторизироваться на сайте gov.pl, для этого, так же как для регистрации Spółka z oo в дальнейшем, нужно иметь PESEL и Profil Zaufany ePUAP или просто ePUAP. Далее нужно подготовить umowa spółki, akt założycielskiego, номер REGON, налоговый номер NIP. В зависимости от рода деятельности могут потребоваться другие документы.
Поэтому открытие Spółka z oo может быть сложнее, чем кажется, — компания рекомендует привлечь юриста или финансового консультанта для этого. Открытие Spółka z oo занимает от 2 до 6 недель в зависимости от региона .
Что касается формирования команды, то предприниматели в Польше могут обратиться в рекрутинговое агентство или самостоятельно размещать объявлением, в частности, на olx.pl. В выпаде из Lviv Croissants у компании есть свой департамент, который занимается поиском персонала для украинских партнеров и, соответственно, его обязанности расширили на Польшу.
Система отлажена так, что департамент подбирает персонал, а франчайзи уже проводит лишь финальное собеседование. Евгений Галицкий отмечает, что во время первоначальных собеседований отсеивается много кандидатов и для франчайзи это было бы большей нагрузкой.
Как запускать бизнес на новом рынке без рекламных кампаний
За счет того, что в Польше находится большая доля украинцев, а сами поляки также посещали Украину, Lviv Croissants фактически не нужно было запускать рекламную кампанию. Достаточно было вывесить определенные объявления о том, что заведение просто открывается.
Также выяснилось, что случай с Анджелиной Джоли стал рекламой, которую никто не запускал. Дело в том, что многие СМИ, в том числе зарубежные, написали об этом. Соответственно, даже те, кто никогда не был в Украине, могли узнать о сети новостей.
В Польшу Lviv Croissants зашли со слоганом "спасибо полякам". В заведениях кофе с собой дают в бумажных стаканчиках, где написаны эти слова. Посетители фотографируют их, выставляют в социальные сети – это и есть лучшая рекламная кампания.
Кроме того, в день открытия вблизи заведения ходит аниматор в костюме круассана и раздает флаеры. Такую "куклу", как называют ее в команде сети, перемещают от одного заведения в другое.
Евгений Галицкий вспоминает одно из таких открытий: "Первое открытие в Згожельке - это заведение на фудкорте в ТЦ - там за полчаса до открытия мы запустили эту "куклу" с флаерами ходить по торговому центру. Открылось заведение и уже через 20 минут наш франчайзи говорит: "Прячь куклу, пусть больше не ходит!" Такая толпа собралась, всех просто нереально быстро обслужить".
День X: как открывались в Варшаве
Европейцы не так консервативны, как может показаться. Дайте им шанс, и они оценят интересности и колорит.
Заведение расположено в центре города - на улице, где на каждом шагу - рестораны, кафе, бары. Даже ночью там всегда людно и светло словно днем.
К открытию в столице сеть уже имела несколько заведений в меньших городах, но именно в Варшаве событие стало знаковым. К открытию в сердце страны готовились особенно тщательно, ведь имели целью открыться в обещанный день. Давая такие обещания, нужно быть готовым ко всему, отмечают в сети.
Именно в день открытия на улице Nowy Świat 37, где находится заведение, были перепады напряжения в электросети. Из-за этого в первые минуты открытия сгорела часть оборудования.
В выходные дни, чтобы попасть в заведение, нужно немного постоять в очереди. Администратор отмечает, что пекарня размещена в туристическом месте – это, в частности, увеличивает трафик. Пока Lviv Croissants посещают 40% украинцев и 40% поляков, еще 20% — туристы из других стран .
На доске отзывов можно найти открытки со словами поддержки Украины от немцев, британцев, китайцев и т.д.
Относительно предпочтений европейского посетителя , то по собственному опыту в Lviv Croissants заметили, что местные и туристы больше всего предпочитают именно соленые круассаны. Хотя еще недавно эта выпечка считалась десертом. Также гости заведения часто выбирают какие-то необычные предложения, например, круассан с селедкой. Как оказалось, европейцы любят что-то интересное и необычное, поэтому охотно готовы покупать новые продукты.
Информация для потенциальных франчайзи
Выяснилось, что в Польше большое количество потенциальных франчайзи – это украинцы. Поэтому сеть Lviv Croissants решила оставить условия для франчайзинга такие же, как в Украине:
- паушальный взнос – 10 000 евро роялти;
- 3% от выручки;
- инвестиции зависят от состояния помещения и его готовности.
В Украине компания имеет свои заведения и франчайзинговые, в Польше модель бизнеса будет такой же.
В Польше пришли к выводу, что кроме продажи франшиз, мы также откроем несколько собственных заведений. Второй вариант нужен, потому что нам нужно иметь доступ ко всем финансовым показателям для понимания эффективности бизнес-модели, а также нам нужно иметь площадки для тестирования определенных изменений в операционных процессах, технологических решениях, новых продуктах, возможно, какие-то новые подходы в работе на иностранном рынке», - заметил совладелец сети.
О планах на будущее
Не ограничивайте свои мечты. Берите ориентир на тех, кто добился успеха в вашей сфере и старайтесь превзойти их достижения.
До конца 2023 года команда Lviv Croissants планирует, что в Польше будут работать 15-20 заведений сети. . В этом году компания также намерена сформировать офис в Варшаве. Он будет операционным, где будут региональные менеджеры и тренеры-аудиторы. Владелец сети отмечает, что, выходя на новый рынок, важно иметь региональный офис в новой стране, чтобы структурировать коммуникационные процессы с головным офисом.
В то же время, компания продолжает работать над освоением новых рынков. Евгений Галицкий рассказал, что до конца этого года Lviv Croissants откроются, по меньшей мере, еще в 2 странах. Но, в каких именно, сеть держит в тайне. В общем, украинский бизнес имеет амбициозные планы и может выйти на уровень, достаточный для конкуренции с мировыми гигантами.
"Нас интересует весь мир. Макдональдс, Cтарбакс, другие бренды - это хороший пример, который нужно следовать", - подытожил совладелец украинской сети Lviv Croissants.