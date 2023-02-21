"Нас интересует весь мир": европейский опыт сети Lviv Croissants, дважды открывавшейся в Польше

Украинская сеть общепита "Львовские круасаны" (Lviv Croissants) берется вновь покорять мировые рынки. Первой на пути экспансии стала Польша, к концу 2023 запланировано открытие заведений еще в двух странах. Компания уже имела опыт выхода на польский рынок в 2018 году, но тогда первый блин вышел на нет. В Lviv Croissants использовали полученный опыт и успешно стартовали во второй раз. В сети готовы откровенно рассказывать о своих ошибках, делиться опытом и уже есть, что рассказать о первых успехах и новых планах.

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Попытка номер один: неудачная

Прежде чем открывать бизнес, ознакомьтесь с действующим законодательством, регулирующим деятельность в соответствующей сфере. Это важно знать для выхода на новые рынки. (Приховати)

Совладелец "Львовских круассанов" Евгений Галицкий рассказал, что в первый раз команда Lviv Croissant совершила много ошибок. Один из самых больших просчетов был в том, что сеть вышла на польский рынок не как Lviv Croissants, а как Grand Croissants . Уже позже стало ясно, что сила — в бренде, над ним нужно работать, особенно если есть цель открывать новые страны.

В польском законодательстве есть свои интересные нюансы, и на них нужно обращать внимание в первую очередь. Для примера: если заведение находится в жилом доме, то для установки кондиционера или для получения лицензии на продажу алкоголя требуется согласие жильцов.

"Мы выбрали помещение в жилом доме. У владельца помещения были не очень хорошие отношения с жильцами дома - они не предоставили нам разрешение на установку кондиционера. И можете себе представить: лето, жара, на улице больше 30°C. В помещении - процесс выпекания, а у нас нет кондиционера. У нас была такая жара, что люди просто заходили и сразу выходили — никто ничего не хотел покупать. Так что ошибок было много". Евгений Галицкий Совладелец "Львовских круассанов"

Кроме того, в договоре следует четко указать, какие ремонт работы должен выполнить арендатор, а какие арендодатель. Общее правило, вытекающее из Гражданского кодекса Польши, предусматривает, что незначительные расходы, которые несет арендатор помещения, включают, в частности:

мелкий ремонт полов, дверей и окон;

окрашивание стен, пола и внутренней стороны входной двери;

мелкий ремонт установок и технических устройств, обеспечивающих электроснабжение, отопление, водоотвод и т.д.

Обращайте внимание на договоры Читайте, что написано мелким шрифтом.

В договоре аренды важно прямо указать, что помещение будет использоваться для ведения определенного вида хозяйственной деятельности. В противном случае, согласно польскому законодательству, арендодатель сможет расторгнуть договор с негативными последствиями для арендатора.

В договоре аренды обязательно нужно указать размер kaucja (залога), чтобы гарантировать, что собственник вернет деньги после завершения аренды.

Еще одна важная вещь, на которую Евгений Галицкий обратил внимание, - заранее позаботиться о поставках и качестве продукции . Тогда, в 2018-м, команда Lviv Croissants рассчитывала быстро найти пекарню-аутсорсера на месте, предоставить рецептуры и стабильно получать качественную продукцию. Но получилось все наоборот — каждый раз круасаны были разные по качеству, вкусу и т.д.

Lviv Croissants доставляют замороженную продукцию в Польшу из Украины. Фото: Delo.ua

Поэтому сейчас, выходя второй раз на польский рынок, одной из наших первоочередных задач было наладить поставки круассанов из нашего собственного производства во Львове. городах, потому что это наш главный продукт, и он должен быть одинаково качественным повсюду», — подытожил бизнесмен.

Правила игры имеют значение

На специализированных выставках можно найти партнеров и крупных клиентов, они ориентированы на посетителей-специалистов в конкретной области. Это важно знать для выхода на новые рынки. (Приховати)

Так как компания также работает по системе франчайзинга, команда Lviv Croissants заранее оценивала разные рынки для экспансии путем посещения мировых франчайзинговых выставок. Таким образом, компания представляла себя и узнавала местные правила игры.

География таких запросов поражает: были и наши ближайшие соседи (Польша, страны Балтии, Чехия, Румыния), а также и Северная Америка, Средняя Азия и Ближний Восток. Причем это яркий пример популярности Украины как туристического направления. Потому что в большинстве своем эти запросы присылали люди, даже из Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, которые были в Украине и заинтересовались, в частности, нами», - заметил Евгений Галицкий.

Большой успех компания получила на франчайзинговой выставке в Варшаве , где большинство посетителей целенаправленно шли к стенду Lviv Croissants. Тогда выяснилось, что именно в Польше компания уже имеет большое количество не только ценителей круассанов, но и потенциальных франчайзи.

Попытка номер два: во время войны

Для сети 24 февраля стало катализатором по выходу на новый рынок, ведь до этого такие планы были, но в долгосрочной перспективе.

"Начало полномасштабной войны с Россией. Это событие как раз ускорило выход на рынок Польши. С одной стороны у нас уменьшилось количество работы в Украине, соответственно высвободились ресурсы. И, во-вторых, Польша была лучшим вариантом - это наш сосед, близкий по расположению, похожий менталитет, похожие предпочтения. И главное — наш бренд уже был известен в Польше, поэтому мы были уверены в лояльности потребителей и возможности быстрого развития сети» — отмечает Евгений Галицкий.

По словам бизнесмена, только на подготовительные работы к открытию первого заведения в новой стране нужно потратить от 6 до 12 месяцев .

В то же время, много времени может занять перевод инструкций и других необходимых документов, расчет бизнес-модели, в частности, с учетом разницы в заработных платах, заковочных ценах, аренде и т.п., поиск локальных поставщиков и организация логистики и многое другое. Поэтому такие вещи нужно делать в начале подготовки к открытию первого заведения.

Юридическую составляющую подготовки доверяйте специалистам В каждом частном случае есть свои нюансы.

Зарегистрировать Spółka z oo можно онлайн ( S24 ). Для входа в личный кабинет нужно авторизироваться на сайте gov.pl, для этого, так же как для регистрации Spółka z oo в дальнейшем, нужно иметь PESEL и Profil Zaufany ePUAP или просто ePUAP. Далее нужно подготовить umowa spółki, akt założycielskiego, номер REGON, налоговый номер NIP. В зависимости от рода деятельности могут потребоваться другие документы.

Поэтому открытие Spółka z oo может быть сложнее, чем кажется, — компания рекомендует привлечь юриста или финансового консультанта для этого. Открытие Spółka z oo занимает от 2 до 6 недель в зависимости от региона .

Что касается формирования команды, то предприниматели в Польше могут обратиться в рекрутинговое агентство или самостоятельно размещать объявлением, в частности, на olx.pl. В выпаде из Lviv Croissants у компании есть свой департамент, который занимается поиском персонала для украинских партнеров и, соответственно, его обязанности расширили на Польшу.

Система отлажена так, что департамент подбирает персонал, а франчайзи уже проводит лишь финальное собеседование. Евгений Галицкий отмечает, что во время первоначальных собеседований отсеивается много кандидатов и для франчайзи это было бы большей нагрузкой.

В варшавском заведении Lviv Croissants работники, принимающие заказы, владеют украинским, польским и английским. Фото: Delo.ua

Как запускать бизнес на новом рынке без рекламных кампаний

За счет того, что в Польше находится большая доля украинцев, а сами поляки также посещали Украину, Lviv Croissants фактически не нужно было запускать рекламную кампанию. Достаточно было вывесить определенные объявления о том, что заведение просто открывается.

Также выяснилось, что случай с Анджелиной Джоли стал рекламой, которую никто не запускал. Дело в том, что многие СМИ, в том числе зарубежные, написали об этом. Соответственно, даже те, кто никогда не был в Украине, могли узнать о сети новостей.

В Польшу Lviv Croissants зашли со слоганом "спасибо полякам". В заведениях кофе с собой дают в бумажных стаканчиках, где написаны эти слова. Посетители фотографируют их, выставляют в социальные сети – это и есть лучшая рекламная кампания.

Кроме того, в день открытия вблизи заведения ходит аниматор в костюме круассана и раздает флаеры. Такую "куклу", как называют ее в команде сети, перемещают от одного заведения в другое.

Евгений Галицкий вспоминает одно из таких открытий: "Первое открытие в Згожельке - это заведение на фудкорте в ТЦ - там за полчаса до открытия мы запустили эту "куклу" с флаерами ходить по торговому центру. Открылось заведение и уже через 20 минут наш франчайзи говорит: "Прячь куклу, пусть больше не ходит!" Такая толпа собралась, всех просто нереально быстро обслужить".

День X: как открывались в Варшаве

Европейцы не так консервативны, как может показаться. Дайте им шанс, и они оценят интересности и колорит. Это следует знать для выхода на новые рынки. (Приховати)

Заведение расположено в центре города - на улице, где на каждом шагу - рестораны, кафе, бары. Даже ночью там всегда людно и светло словно днем.

К открытию в столице сеть уже имела несколько заведений в меньших городах, но именно в Варшаве событие стало знаковым. К открытию в сердце страны готовились особенно тщательно, ведь имели целью открыться в обещанный день. Давая такие обещания, нужно быть готовым ко всему, отмечают в сети.

Именно в день открытия на улице Nowy Świat 37, где находится заведение, были перепады напряжения в электросети. Из-за этого в первые минуты открытия сгорела часть оборудования.

"Так всегда происходит, когда только стартуешь. Мы только начали работать, и здесь сюрприз - произошло замыкание. Часть оборудования сгорела полностью - ее невозможно было отремонтировать. Поэтому мы оперативно договорились о поставке нового и вызвали мастеров", - вспоминает администратор заведения в Варшаве. Она добавляет, первый день открытия — самый тяжелый, нужно просчитывать все возможные варианты развития события и быть готовым.

В выходные дни, чтобы попасть в заведение, нужно немного постоять в очереди. Администратор отмечает, что пекарня размещена в туристическом месте – это, в частности, увеличивает трафик. Пока Lviv Croissants посещают 40% украинцев и 40% поляков, еще 20% — туристы из других стран .

На доске отзывов можно найти открытки со словами поддержки Украины от немцев, британцев, китайцев и т.д.

Доска пожеланий в Lviv Croissants в Варшаве. Фото: Delo.ua

Относительно предпочтений европейского посетителя , то по собственному опыту в Lviv Croissants заметили, что местные и туристы больше всего предпочитают именно соленые круассаны. Хотя еще недавно эта выпечка считалась десертом. Также гости заведения часто выбирают какие-то необычные предложения, например, круассан с селедкой. Как оказалось, европейцы любят что-то интересное и необычное, поэтому охотно готовы покупать новые продукты.

Информация для потенциальных франчайзи

Выяснилось, что в Польше большое количество потенциальных франчайзи – это украинцы. Поэтому сеть Lviv Croissants решила оставить условия для франчайзинга такие же, как в Украине:

паушальный взнос – 10 000 евро роялти;

3% от выручки;

инвестиции зависят от состояния помещения и его готовности.

В Украине компания имеет свои заведения и франчайзинговые, в Польше модель бизнеса будет такой же.

В Польше пришли к выводу, что кроме продажи франшиз, мы также откроем несколько собственных заведений. Второй вариант нужен, потому что нам нужно иметь доступ ко всем финансовым показателям для понимания эффективности бизнес-модели, а также нам нужно иметь площадки для тестирования определенных изменений в операционных процессах, технологических решениях, новых продуктах, возможно, какие-то новые подходы в работе на иностранном рынке», - заметил совладелец сети.

О планах на будущее

Не ограничивайте свои мечты. Берите ориентир на тех, кто добился успеха в вашей сфере и старайтесь превзойти их достижения. Совет от Lviv Croissants. (Приховати)

До конца 2023 года команда Lviv Croissants планирует, что в Польше будут работать 15-20 заведений сети. . В этом году компания также намерена сформировать офис в Варшаве. Он будет операционным, где будут региональные менеджеры и тренеры-аудиторы. Владелец сети отмечает, что, выходя на новый рынок, важно иметь региональный офис в новой стране, чтобы структурировать коммуникационные процессы с головным офисом.

В то же время, компания продолжает работать над освоением новых рынков. Евгений Галицкий рассказал, что до конца этого года Lviv Croissants откроются, по меньшей мере, еще в 2 странах. Но, в каких именно, сеть держит в тайне. В общем, украинский бизнес имеет амбициозные планы и может выйти на уровень, достаточный для конкуренции с мировыми гигантами.

"Нас интересует весь мир. Макдональдс, Cтарбакс, другие бренды - это хороший пример, который нужно следовать", - подытожил совладелец украинской сети Lviv Croissants.