Як отримати PESEL у Польщі та що він дає українцям: інструкція

Усі громадяни України, які перетнули кордон з 24 лютого, мають право отримати номер PESEL (в Україні — ІПН). Спеціальний документ видають у будь-якому місті країни в Управлінні у справах іноземців (Urząd/Ужонд).

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Delo.ua з'ясувало, як отримати PESEL і навіщо він потрібен кожному українцю у Польщі.

Українці, які перетнули кордон після повномасштабного вторгнення РФ, можуть без додаткових документів перебувати у Польщі 18 місяців (до 24 серпня 2023 року). Але щоб зарахувати дитину до школи/садка, влаштуватися на роботу, відкрити рахунок у банку або отримати гроші від держави Польща, потрібно отримати номер PESEL.

Як українцям отримати PESEL

Щоб отримати номер, потрібно спочатку записатися на прийом в Ужонд. Це можна зробити двома способами: особисто прийти до Управління у справах іноземців або залишити онлайн-заявку на сайті.

Важливо! Щоб записатися в Ужонд, потрібно обов'язково мати зареєстрований польський номер телефону.

Після цього слід прийти на призначений час. Заздалегідь потрібно зробити фото розміром 35х45 мм та заповнити спеціальний бланк. Він написаний двома мовами: українською та польською. Усі поля потрібно заповнювати латинськими друкованими літерами.

Приклад бланка, який необхідно заповнити, щоб отримати PESEL. Фото: Delo.ua Приклад бланка, який необхідно заповнити, щоб отримати PESEL. Фото: Delo.ua

В Ужонд потрібно прийти за 15 хвилин, щоб отримати спеціальний талончик із номером відвідувача. Оскільки PESEL зазвичай отримують мами з дітьми, які мають документи українською мовою, потрібно бути готовим, що чекати своєї черги доведеться більше години, навіть якщо час призначений.

Номер видається того ж дня, на який призначили візит. PESEL видають у вигляді документа формату А4, для зручності краще завантажити на телефон програму mObywatel (схоже на українську "Дію"). У Польщі цю програму називають "електронний гаманець для документів", в нього можна підтягнути PESEL. mObywatel можна завантажити в App Store та Google Play.

Навіщо у Польщі потрібен PESEL

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави: 300 злотих для дорослих та 500 злотих для кожної дитини.

"Ці гроші призначені для життєдіяльності, зокрема, для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла", — пояснюють у Центрі пільг Польщі (CS).

Щоб отримати гроші українцям, також необхідно заздалегідь записатися на прийом у CS. Зробити це можна на веб-сайті CS окремого міста. З собою потрібно взяти паспорт, номер рахунку у банку та PESEL. Щоб завести банківський рахунок, потрібно звернутися до будь-якого відділення банку з паспортом і PESEL.

Крім того, PESEL у Польщі знадобиться для будь-якої іншої комунікації з державою. Наприклад, цей номер потрібен, щоб укласти декларацію із сімейним лікарем, влаштувати дітей до школи чи садка.

Для працевлаштування потрібен PESEL, його роботодавець попросить при оформленні.