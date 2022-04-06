Как получить PESEL в Польше и что он дает украинцам: инструкция

Все граждане Украины, которые пересекли границу с 24 февраля, имеют право получить номер PESEL (в Украине — ИНН). Специальный документ выдают в любом городе страны в Управлении по делам иностранцев (Urząd/Ужонд).

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Delo.ua выяснило, как получить PESEL и зачем он нужен каждому украинцу в Польше.

Украинцы, которые пересекли границу после полномасштабного вторжения РФ, могут без дополнительных документов находиться в Польше 18 месяцев (до 24 августа 2023 года). Но чтобы зачислить ребенка в школу/сад, устроиться на работу, открыть счет в банке или получить деньги от государства Польша, нужно получить номер PESEL.

Как украинцам получить PESEL

Чтобы получить номер, нужно сначала записаться на прием в Ужонд. Это можно сделать двумя способами: лично прийти в Управление по делам иностранцев или оставить заявку онлайн на сайте.

Важно! Чтобы записаться в Ужонд, нужно обязательно иметь зарегистрированный польский номер телефона.

После этого нужно прийти на назначенное время. Заранее нужно сделать фото размером 35х45 мм и заполнить специальный бланк. Он написан на двух языках: на украинском и польском. Все поля нужно заполнять латинскими печатными буквами.

Пример бланка, который нужно заполнить, чтобы получить PESEL. Фото: Delo.ua Пример бланка, который нужно заполнить, чтобы получить PESEL. Фото: Delo.ua

В Ужонд нужно прийти за 15 минут, чтобы получить специальный талончик с номером посетителя. Так как PESEL обычно получают мамы с детьми, у которых документы на украинском языке, нужно быть готовым, что ждать своей очереди придется больше часа, даже если время назначено.

Номер выдается в тот же день, на который назначили визит. PESEL выдают в виде документа формата А4, для удобства лучше скачать на телефон приложение mObywatel (похоже на украинскую "Дію"). В Польше это приложение называют "электронный бумажник для документов", в него можно подтянуть PESEL, чтобы не носить с собой большой лист. mObywatel можно скачать в App Store и Google Play.

Зачем в Польше нужен PESEL

Украинцы, которые приехали в Польшу с 24 февраля, могут получить одноразовую денежную помощь от государства: 300 злотых для взрослых и 500 злотых для каждого ребенка.

"Эти деньги предназначены для жизнедеятельности, в частности, для покрытия затрат на питание, одежду, обувь, средства личное гигиены и оплату жилья", — объясняют в Центре льгот Польши (CS).

Чтобы получить деньги, украинцам также необходимо заранее записаться на прием в CS. Сделать это можно на сайте CS отдельного города. С собой нужно взять паспорт, номер счета в банке и PESEL. Чтобы завести банковский счет, нужно обратиться в любое отделение понравившегося банка с паспортом и PESEL.

Кроме того, PESEL в Польше понадобится для любой другой коммуникации с государством. Например, этот номер нужен, чтобы заключить декларацию с семейным врачом, устроить детей в школу или сад.

Для трудоустройства также нужен PESEL, его работодатель попросит при оформлении.

Чтобы зарегистрировать компанию, также необходимо получить PESEL. О том, как открыть бизнес в Польше, читайте в материале Delo.ua.