Почти половина украинских айтишников готовы выехать из страны на работу: больше всего вакансий в Польше и США

31% иностранных вакансий для украинских IT-специалистов, открытых за период войны России против Украины, приходятся на Польшу, еще 20% — на США. Об этом свидетельствуют данные, полученные сайтом по трудоустройству grc.ua при анализе данных за 24 февраля - 4 апреля.

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Кроме того, 11% таких вакансий приходится на работу в Турции, 9% — в Молдове, 7% — в Армении и Болгарии, 5% — в Нидерландах, по 2% — в Латвии, Литве, Чехии, Румынии и на Кипре.

При этом среди айтишников, разместивших резюме на этом ресурсе за время войны, 47% указали, что готовы уехать за границу ради работы. Однако, как известно, выезд из Украины пригодных к воинской службе мужчин возрастом от 18 до 60 лет сейчас предельно ограничен. В то же время в 2021 году, по данным grc, такую готовность выражали лишь 34% соискателей.

Также там указывают, что если до войны крупнейшими IT-кластерами в Украине были Киев и Харьков, то сегодня "столицей" отрасли стал Львов: с 24 февраля количество айтишников, работающих в этом городе, выросло более чем в три раза.

Отмечается, что, несмотря на то, что IT сейчас остается, по сути, единственной работающей экспортной отраслью, многие сотрудники все же остались без работы, поскольку трудились в компаниях других секторов экономики.

"В попытке оптимизировать расходы компании сохраняют только операционные процессы, сокращая и прекращая разработку и внедрение новых проектов, а иногда и отказываясь от технической поддержки существующих проектов. Поэтому и среди IT-специалистов есть те, кому сократили зарплату, с кем прекратили сотрудничество на неопределенное время или вообще уволили", — указывает кадровый портал.

При этом, несмотря на кризис на украинском рынке труда, работа для специалистов сферы IT, интернета и телекоммуникаций есть и в Украине, хотя вакансий сейчас в несколько раз меньше, чем до войны, и их доля составляет 15,5%. В то же время больше всего (16,2%) активных вакансий открыто для продавцов, кассиров и работников складов.

Предлагаемые же айтишникам зарплаты существенно не изменились: средняя по всем актуальным вакансиям составляет 86,5 тысячи гривен в месяц.

В частности, на вакансии с зарплатой от 44,2 до 77,5 тысячи гривен приходится 36%, до 110,8 тысячи гривен — 26%, до 144,1 тысячи гривен — 19%, до 177,4 тысячи гривен — 14%, а на еще более высокооплачиваемые — 5%.

Самую высокую зарплату в открытых за последний месяц вакансиях предлагают специалистам по поддержке и системным администраторам (в среднем 117,7 тысячи гривен). Несколько ниже средние зарплаты у web-мастеров (99,7 тысячи гривен) и специалистов по сетевым технологиям (99,1 тысячи гривен).

В пятерку специализаций с самой высокой средней зарплатой попали также web-инженеры (94,2 тысячи гривен). Наименьшую же зарплату в среднем предлагают тестировщикам (51,6 тысячи гривен).

За границей же самую высокую оплату труда айтишникам предлагают в Польше — в среднем 152 тысячи гривен. Работодатели из США предлагают на grc в среднем 146 тысяч гривен, с Кипра — 141,6 тысячи, из Молдовы — 140 тысяч. Имеющиеся вакансии в Нидерландах в среднем обещают лишь 95,4 тысячи гривен в месяц, а в Армении всего 56 тысяч.

Напомним, что, по данным профильного интернет-ресурса DOU, за первый месяц полномасштабной российско-украинской войны 61% IT-специалистов покинули свои дома и переехали в более безопасные места, в частности, за границу.

Отметим также, что, по данным опроса ассоциации IT Ukraine, большинство украинских компаний IT-сферы потеряли некоторую часть своих контрактов после начала войны, а полностью сохранили портфель заказов лишь 37% из них.

Источник фото: ua.depositphotos.com