Майже половина українських айтішників згодні виїхати з країни на роботу: найбільше вакансій у Польщі та США

31% іноземних вакансій для українських IT-фахівців, відкритих за період війни Росії проти України, припадають на Польщу, ще 20% – на США. Про це свідчать дані, отримані сайтом з працевлаштування grc.ua під час аналізу даних за 24 лютого – 4 квітня.

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Крім того, 11% таких вакансій припадає на роботу в Туреччині, 9% — у Молдові, 7% — у Вірменії та Болгарії, 5% — у Нідерландах, по 2% — у Латвії, Литві, Чехії, Румунії та на Кіпрі.

При цьому серед айтішників, які розмістили резюме на цьому ресурсі за час війни, 47% зазначили, що готові виїхати за кордон заради роботи. Проте, як відомо, виїзд з України придатних до військової служби чоловіків віком від 18 до 60 років зараз максимально обмежено. Водночас у 2021 році, за даними grc, таку готовність висловлювали лише 34% претендентів.

Також там вказують, що якщо до війни найбільшими IT-кластерами в Україні були Київ та Харків, то сьогодні "столицею" галузі став Львів: з 24 лютого кількість айтішників, які працюють у цьому місті, зросла більш ніж утричі.

Зазначається, що, незважаючи на те, що IT зараз залишається, по суті, єдиною працюючою експортною галуззю, багато співробітників все ж таки залишилися без роботи, оскільки працювали в компаніях інших секторів економіки.

"У намаганні оптимізувати витрати, компанії зберігають лише операційні процеси, скорочуючи та припиняючи розробку та впровадження нових проєктів, а іноді й відмовляючись від технічної підтримки існуючих проектів. Тож, і серед ІТ-фахівців є ті, кому скоротили зарплату, з ким припинили співпрацю на невизначений час або взагалі звільнили", — зазначає кадровий портал.

При цьому, незважаючи на кризу на українському ринку праці, робота для фахівців сфери IT, інтернету та телекомунікацій є і в Україні, хоча вакансій зараз у кілька разів менше, ніж до війни, і їхня частка становить 15,5%. Водночас найбільше (16,2%) активних вакансій відкрито для продавців, касирів та працівників складів.

Пропоновані ж айтішникам зарплати суттєво не змінилися: середня за всіма актуальними вакансіями становить 86,5 тисячі гривень на місяць.

Зокрема, на вакансії із зарплатою від 44,2 до 77,5 тисячі гривень припадає 36%, до 110,8 тисячі гривень — 26%, до 144,1 тисячі гривень — 19%, до 177,4 тисячі гривень — 14%, а ще більш високооплачуваних — 5%.

Найвищу зарплату у відкритих за останній місяць вакансіях пропонують спеціалістам із підтримки та системним адміністраторам (в середньому 117,7 тисячі гривень). Дещо нижчі середні зарплати у web-майстрів (99,7 тисячі гривень) та фахівців з мережевих технологій (99,1 тисячі гривень).

До п'ятірки спеціалізацій із найвищою середньою зарплатою потрапили також web-інженери (94,2 тисячі гривень). Найменшу ж зарплату в середньому пропонують тестувальникам (51,6 тисячі гривень).

А за кордоном найвищу оплату праці айтішникам пропонують у Польщі — в середньому 152 тисячі гривень. Роботодавці зі США пропонують на grc в середньому 146 тисяч гривень, з Кіпру – 141,6 тисяч, з Молдови – 140 тисяч. Наявні вакансії у Нідерландах у середньому обіцяють лише 95,4 тисячі гривень на місяць, а у Вірменії всього 56 тисяч.

Нагадаємо, що, за даними профільного інтернет-ресурсу DOU, за перший місяць повномасштабної російсько-української війни 61% IT-фахівців залишили свої будинки та переїхали у безпечніші місця, зокрема за кордон.

Зазначимо також, що, за даними опитування асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній IT-сфери втратили певну частину своїх контрактів після початку війни, а повністю зберегли портфель замовлень лише 37% з них.

Джерело фото: ua.depositphotos.com