В Україні спостерігається відновлення попиту з боку іноземців на елітне житло

Іноземні інвестори потроху повертаються на український ринок преміум-житла, відновлюючи інтерес до його придбання. Також не зменшується попит іноземців на житлові проєкти в Україні, якщо до них залучені міжнародні компанії-партнери.

Як пише Delo.ua, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" забудовники.

Чому іноземці вкладаються в українську нерухомість

За словами СМО Alliance Novobud Ірини Міхальової, інтерес з боку іноземних громадян до українського ринку житла відновився. Вона зазначила, що в деяких проєктах компанії, зокрема в їхніх власних, кількість угод з іноземцями навіть перевершує кількість угод з українськими покупцями.

"Серед наших клієнтів - іспанці, японці, канадці та інші, які вкладаються в бізнес- і преміум-клас з чітким розрахунком на перспективу. Вони вбачають потенціал і в довгостроковій оренді, і у зростанні вартості", - зазначила вона.

Відкладений попит та очікування

Як повідомила директорка департаменту продажів компанії Greenville Сусанна Караханян, іноземні клієнти розглядають як інвестиційну купівлю квартир, так і житло для себе, проте покупку відкладають до безпечніших часів.

Вона пояснила, що зацікавленість нерезидентів частково відновилася останнім часом. За її словами, іноземці регулярно відвідують огляди квартир, але поки що не купують, що свідчить про відкладений попит – вони чекають стабілізації в Україні.

Проєкти із залученням іноземних компаній користуються попитом

Крім того, попит іноземців зберігається на українські житлові проєкти, де зарубіжні компанії залучені в ролі партнера, повідомили в компанії "РІЕЛ".

"У нас є проєкти, якими досить активно цікавляться іноземці. Наприклад, Maxima Residence традиційно цікавить іноземців, зокрема громадян Туреччини. Це зумовлено тим, що це спільний проєкт "РІЕЛ" та турецького девелопера Bosphorus Development", – пояснила координаторка відділів продажу "РІЕЛ" у Києві Зоряна Землинська.

Водночас компанія KAN Development зазначила, що частка іноземців серед покупців залишається незначною, а попит на преміум-житло здебільшого відновлюється за рахунок людей, які інвестували і до війни.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві можуть змінитись ціни на житло через різке здорожчання будівництва.

Також повідомлялось про те, що у Києві поглиблюється цінова прірва між класами житла.