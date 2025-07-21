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Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам 5,6 млрд грн за пів року: де сплатили найбільше

Податок на нерухомість
Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам 5,6 млрд грн

За перші шість місяців 2025 року власники нерухомості сплатили до бюджету майже 5,6 мільярда гривень податку на майно, що не є земельною ділянкою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4 %, або майже на 0,9 млрд гривень. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.

Де найбільші суми податку: 

  • Київ – 1,1 млрд грн,
  • Дніпропетровська область – 571,9 млн грн,
  • Київська область – 571,2 млн грн,
  • Одеська область – 543,7 млн грн. 

У ДПС нагадали, що у 2025 році фізичні особи – власники сплачують податок за звітний 2024 рік.  

Податок сплачують власники таких об'єктів:  

  • квартири площею понад 60 кв. м;
  • будинки площею понад 120 кв. м
  • інші типи житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. м

Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку необхідно звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку. 

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року надходження до бюджету від податку на нерухомість склали 4,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб