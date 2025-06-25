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Податок на нерухомість приніс бюджету майже 5 млрд грн: хто сплатив найбільше

курс гривні курс валют
На початку травня курс залишиться у діапазоні 41,2-41,6 грн/дол.

За перші п’ять місяців 2025 року надходження до бюджету від податку на нерухомість склали 4,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної податкової служби.

Податок на нерухомість

Найбільші надходження податку на нерухомість у 2025 році зафіксовано з таких регіонів:

  • м. Київ — майже 990 млн грн.
  • Київська область — 497 млн грн.
  • Дніпропетровська область — 496 млн грн.
  • Одеська область — 464 млн грн.

Хто зобов’язаний сплачувати цей податок? Фізичні особи, які є власниками:

  • квартир загальною площею понад 60 кв. м;
  • житлових будинків площею понад 120 кв. м;
  • або сукупно різних типів житла (включно з частками), якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році громадяни сплачують податок на нерухомість за 2024 рік.

Податкові повідомлення-рішення можна переглянути в Електронному кабінеті платника (за наявності електронного підпису) або в мобільному застосунку "Моя податкова".

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми рекомендується звернутися до Центрів обслуговування платників для звірки даних.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Автор:
Ольга Опенько