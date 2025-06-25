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Налог на недвижимость принес бюджету почти 5 млрд грн: кто оплатил больше всего
За первые пять месяцев 2025 года поступления в бюджет от налога на недвижимость составили 4,9 млрд грн., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.
Налог на недвижимость
Наибольшие поступления налога на недвижимость в 2025 году зафиксированы из следующих регионов:
- г. Киев – почти 990 млн грн.
- Киевская область — 497 млн грн.
- Днепропетровская область — 496 млн грн.
- Одесская область — 464 млн грн.
Кто должен платить этот налог? Физические лица, являющиеся владельцами:
- квартир общей площадью более 60 кв.
- жилых домов площадью более 120 кв. м;
- или совокупно разных типов жилья (включая частицы), если их общая площадь превышает 180 кв. м.
В 2025 году граждане платят налог на недвижимость за 2024 год.
Налоговые сообщения-решения можно просмотреть в Электронном кабинете плательщика (при наличии электронной подписи) или в мобильном приложении "Моя налоговая".
В случае обнаружения разногласий по начисленной сумме рекомендуется обратиться в Центры обслуживания плательщиков для сверки данных.
Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.