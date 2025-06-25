Налог на недвижимость принес бюджету почти 5 млрд грн: кто оплатил больше всего

За первые пять месяцев 2025 года поступления в бюджет от налога на недвижимость составили 4,9 млрд грн., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

Налог на недвижимость

Наибольшие поступления налога на недвижимость в 2025 году зафиксированы из следующих регионов:

г. Киев – почти 990 млн грн.

Киевская область — 497 млн грн.

Днепропетровская область — 496 млн грн.

Одесская область — 464 млн грн.

Кто должен платить этот налог? Физические лица, являющиеся владельцами:

квартир общей площадью более 60 кв.

жилых домов площадью более 120 кв. м;

или совокупно разных типов жилья (включая частицы), если их общая площадь превышает 180 кв. м.

В 2025 году граждане платят налог на недвижимость за 2024 год.

Налоговые сообщения-решения можно просмотреть в Электронном кабинете плательщика (при наличии электронной подписи) или в мобильном приложении "Моя налоговая".

В случае обнаружения разногласий по начисленной сумме рекомендуется обратиться в Центры обслуживания плательщиков для сверки данных.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.