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Налог на недвижимость принес бюджету почти 5 млрд грн: кто оплатил больше всего

курс гривны курс валют
В начале мая курс останется в диапазоне 41,2-41,6 грн/долл.

За первые пять месяцев 2025 года поступления в бюджет от налога на недвижимость составили 4,9 млрд грн., что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной налоговой службы.

Налог на недвижимость

Наибольшие поступления налога на недвижимость в 2025 году зафиксированы из следующих регионов:

  • г. Киев – почти 990 млн грн.
  • Киевская область — 497 млн грн.
  • Днепропетровская область — 496 млн грн.
  • Одесская область — 464 млн грн.

Кто должен платить этот налог? Физические лица, являющиеся владельцами:

  • квартир общей площадью более 60 кв.
  • жилых домов площадью более 120 кв. м;
  • или совокупно разных типов жилья (включая частицы), если их общая площадь превышает 180 кв. м.

В 2025 году граждане платят налог на недвижимость за 2024 год.

Налоговые сообщения-решения можно просмотреть в Электронном кабинете плательщика (при наличии электронной подписи) или в мобильном приложении "Моя налоговая".

В случае обнаружения разногласий по начисленной сумме рекомендуется обратиться в Центры обслуживания плательщиков для сверки данных.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.

Автор:
Ольга Опенько