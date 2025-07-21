Налог на недвижимость принес местным бюджетам 5,6 млрд грн за полгода: где уплатили больше всего

За первые шесть месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в бюджет почти 5,6 миллиарда гривен налога на имущество, не являющегося земельным участком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 18,4% или почти на 0,9 млрд гривен. В первом полугодии 2024 года местные бюджеты получили 4,7 млрд. грн. этого налога.

Где самые большие суммы налога:

Киев – 1,1 млрд грн,

Днепропетровская область – 571,9 млн грн,

Киевская область – 571,2 млн грн,

Одесская область – 543,7 млн. грн.

В ГНС напомнили, что в 2025 году физические лица – владельцы платят налог за отчетный 2024 год.

Налог платят владельцы следующих объектов:

квартиры площадью более 60 кв. м ;

; дома площадью более 120 кв. м ;

; другие типы жилья, в том числе их частей, свыше 180 кв. м .

Рассчитать сумму налога можно на онлайн-калькуляторе на вебпортале ГНС https://tax.gov.ua/calculator/realty .

В случае выявления разногласий по начисленной сумме налога необходимо обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.

Напомним, за первые пять месяцев 2025 года поступления в бюджет от налога на недвижимость составили 4,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.