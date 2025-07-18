Цінова прірва між класами житла у Києві поглиблюється

У першому півріччі і в Києві, і в Київській області зафіксоване пожвавлення будівництва, відчутно зросла активність девелоперів.

На початку липня 2025 року кількість новобудов у продажу в Києві становила 174 ЖК (у 2021 році їх було ~220-230). У Київській області інвесторам пропонували квартири у 229 ЖК (у 2021 були відкриті продажі у ~250 ЖК), повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками І півріччя 2025 року.

За даними дослідження, лише за березень-червень кількість черг збільшилась зі 196 до 217, а підготовчих робіт «на котлованах» — з 11 до 15.

Проте за останні півроку скоригувалася і цінова динаміка як у столиці, так і в передмісті: якщо середня вартість квадратного метру новобудов економ класу знизилась, то в сегментах комфорт, бізнес та преміум середня вартість квадратного метра зросла.

Аналітики пояснюють це тим, що в столиці поглиблюється сегментація ринку новобудов та росте розрив у вартості ЖК різних класів та районів.

Сегментація первинного ринку Києва за класами, цінами і районами

Загальна медіана вартості квадратного метра в новобудовах столиці за перше півріччя 2025 року майже не змінилась – вона коливається з 53,3 тис. грн у січні до 53,9 тис. грн у липні.

Аналітики наголошують на значній різниці у вартості квадратного метра новобудов в залежності від класу житла в Києві. Особливо відчутний розрив спостерігається між комфорт та бізнес класами і далі до преміуму. Причому середня ціна квадратного метру в преміумі майже втричі вища за ціну в економі.

Квадратний метр житла на первинному ринку Києва в середньому коштує 54 тис. грн. Інфографіка: ЛУН

"Якщо поглянути на ситуацію трохи глибше, побачимо значну сегментацію ринку по класах новобудов – і різні тренди ціноутворення. Зокрема, в класі економ середня вартість «квадрату» дійсно просіла, зменшившись на 1,4 тис. грн за пів року, з 42,3 тис. грн у січні до 40,9 тис. грн у липні", - пояснили в ЛУН.

На противагу економ-класу, сегменти комфорт, бізнес та преміум, навпаки, демонструють зростання середньої вартості квадрата за пів року:

комфорт: +3 100 грн (з 43 000 до 46 100 грн за кв. метр),

бізнес: +3 000 грн (з 71 200 до 74 200 грн),

преміум: 900 грн (зі 133 300 до 134 200 грн).

Інфографіка: ЛУН

Середні ціни новобудов в розрізі районів Києва теж демонструють вражаючу картину. Новобудови Печерського району очікувано тримають лідерство з приголомшливими 100,4 тис. грн за кв.метр.

40 000-100 000 грн

Ціни за квадратний метр у новобудовах Києва коливаються у межах:

Високі ціни також в Шевченківському (74,8 тис. за кв.м) та Подільському (69,2 тис. грн) районах. Натомість, доступніші новобудови можна знайти у Деснянському (39,6 тис. грн за кв.м), Дніпровському (41,8 тис. грн за кв.м), Дарницькому (42,8 тис. грн за кв.м) та Святошинському, Оболонському та Солом'янському (50-50,2 тис. грн за кв.м) районах.

Тобто бачимо, що на столичній первинці також спостерігається чітка сегментація і по районах міста. Яка, в комплексі з суттєвою сегментацією по класах житла, може в майбутньому призвести до посилення соціального розшарування в місті.

Ціни на новобудови у Київській області

У Київській області різниця між вартістю квадратного метра в класах економ та преміум менша, ніж в столиці. В області середня ціна преміум «квадрату» становить 50 тис. грн, бізнесу — 37,8 тис. грн, комфорту — 34 тис. грн, а економу — 30,4 тис. грн.

Загальна ж середня вартість квадратного метра новобудов в Київській області становить 34,6 тис. грн - це на 30% менше, ніжв столиці.

Така ціна робить її привабливою альтернативою для тих, хто шукає більш доступне житло поблизу столиці — а зростаючий попит стимулює, в тому числі, зростання обсягу пропозиції.

"Не дивно, що за даними Держстату в 1 кварталі 2025 року нове будівництво найактивніше розпочинали саме в Київській області: за цей період тут почали зводити 9292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів. Тоді як столиця посіла третє місце в країні: в 1 кварталі в Києві стартувало будівництво 1711 нових квартир загальною площею 145,3 тис. квадратних метрів", - пояснили аналітики ЛУН.

Раніше Delo.ua писало про те, як сегментувався первинний ринок: у Києві будують житло бізнес-класу, у передмісті - недорогі ЖК.



