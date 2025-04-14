У Києві дорожчають квартири бізнес-класу

Середня вартість квадратного метра столичної первинки повільно зростає, а найактивніше дорожчають квадрати в новобудовах бізнес-класу.

За 1 квартал 2025 року середні ціни на новобудови столиці додали 400 грн, свідчать дані дослідження ЛУН.

Якщо в січні квадратний метр новобудов коштував 53,3 тис. грн, то на початок квітня його середня вартість піднялась до 53,7 тис. грн.

У розрізі класів новобудов у І кварталі ціни рухались в таких напрямках:

економ здешевшав на 2,3 тис. грн в ціні за один квадратний метр (з 42 300 у січні до 40 000 грн у березні);

у новобудовах класу "комфорт" квадрат подорожчав на 1500 (з 43 000 до 44 500 грн);

подорожчав на 1500 (з 43 000 до 44 500 грн); об'єкти бізнес-класу зросли у ціні на

преміум піднявся на 300 грн (з 133 300 до 133 600 грн).

Загалом на первинному ринку столичної нерухомості справдилися очікування аналітиків щодо зростання цін. Згідно з опитуванням ЛУН, у січні 2025 року 50% потенційних покупців також очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників.

Навесні відсоток тих, хто вірить у зниження цін зменшився до 12%, а тих хто вважає що ціни залишаться без змін – до 27%. Натомість 61% опитаних вважає, що ціни на первинку в Києві продовжать зростати.

Щодо обсягів будівництва, то станом на кінець 1 кварталу в столиці велось будівництво на 196 черзі в 167 ЖК та проводились підготовчі роботи на 11 майбутніх будинках та чергах.

Торік столичні забудовники (без урахування даних по області) здали в експлуатацію 1,4 млн кв.м, що становить 14,5% всього зданого торік в країні житла.

Як писало раніше Delo.ua, ринок нерухомості пережив колапс, тож після війни багатьом українцям житла не вистачить.

Також повідомлялось, що Одеса стала лідером зростання цін на житло в новобудовах.