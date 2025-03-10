У Києві та Львові відновлюється попит на елітну нерухомість: які квартири популярні

У деяких містах України зростає інтерес до елітних квартир. Також спостерігається впевнене зростання цін у цьому сегменті житла.

Активність на ринку квартир класу люкс зафіксована зокрема у Києві, йдеться в дослідженні ринку елітної нерухомості України маркетплейсу OLX Нерухомість за період з грудня 2022 по грудень 2024 року. До вибірки увійшли однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири на вторинному ринку в найбільших містах, повідомляє Delo.ua.

Аналітики наголошують, що під елітною нерухомістю вважається категорія житла, що має кілька з критеріїв: розташування в центрі міста чи історичних районах, закрита територія, клубний доступ, консьєрж сервіс, достатню кількість місць для паркування, додаткові зони для рекреації (басейн, тераса).

Попри те, що у 2022-2023 роках квартири класу люкс, знімали з продажів, часто знижували ціни, то з 2024-го в столиці спостерігається впевнене зростання цін на елітні квартири. Порівняно з 2022 роком, за даними маркетплейсу, ціни почали відчутно рости:

Однокімнатні подорожчали на 15% , зростаючи до 7,4 млн грн -це медіанна ціна на столичному ринку ;

Двокімнатні квартири — на 21% , досягнувши 10,7 млн грн ;

Трикімнатні — на 14% , сягнувши 16,52 млн грн .

У оголошеннях маркетплейсу зросла як і кількість пропозиції, так і кількість відгуків пошукачів.

До речі, в Києві минулого року вперше зача війни український девелопер вийшов на ринок з новим проектом в сегменті преміум - це The One, на вулиці Мечнікова.

Як зазначив в коментарі Delo.ua Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM, закритий pre-sale показав, що люди готові інвестувати навіть на етапі котловану в якісні концептуальні проекти з інноваційними інженерними рішеннями.

"За декілька місяців ми реалізували майже 30% квартир в проєкті. Це каже, що інвестори на ринку є і вони цінують ексклюзивність та шукають проекти для інвестицій", - розповів Насіковський.

У Дніпрі ситуація виглядає протилежною — з одного боку ціни на однокімнатні квартири знизились, а з іншого — зросли на дво- та трикімнатні:

Вартість однокімнатних квартир знизилася на 24% (до 2 млн грн );

Двокімнатні квартири подорожчали на 15% , до 3,3 млн грн ;

Трикімнатні — на 22% , до 5,2 млн грн .

У порівнянні з 2022 роком, кількість відгуків на оголошення про продаж значно впала.

На ринку елітної нерухомості Львова спостерігається помірне зростання у всіх сегментах:

Однокімнатні — плюс 5% (до 3,6 млн грн );

Двокімнатні квартири додали 17% у вартості (до 4,8 млн грн );

Трикімнатні подорожчали найсуттєвіше – 37% (до 7,4 млн грн ).

Найбільшу увагу пошукачів привернули однокімнатні квартири - +151% до кількості відгуків. На інші квартири кількість відгуків незначно зменшилась.

В Одесі також спостерігається зростання вартості житлакатегорії люкс й висока увага продавців та покупців до трикімнатних квартир:

Однокімнатні здорожчали на 20% (до 2,5 млн грн );

Двокімнатні квартири — на 18% (до 5 млн грн );

Найбільше зростання спостерігається у сегменті трикімнатних квартир – 31% (до 9,6 млн грн ).

Найбільш активними продавці та пошукачі були саме в сегменті трикімнатних квартир — +57% до кількості оголошень та +105% до кількості відгуків.

Аналітики наголошують, що кожне велике місто в Україні має свої особливості на ринку елітної нерухомості в частині попиту та пропозиції. У Києві та Одесі кількість оголошень значно зросла у той час, як в інших містах — переважно знизилась.

В столиці та у Львові спостерігається високий інтерес до однокімнатних квартир класу “еліт", а в Одесі — до трикімнатних. Водночас у Дніпрі, як найбільш наближеного великого міста до зони бойових дій попри зниження цін також скоротився і попит.