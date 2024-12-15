Ціни на житло на Закарпатті далі ростуть як на дріжджах: що відбувається в інших регіонах

Вторинний ринок житла в Україні восени трохи пожвавився - у деяких регіонах зросли і ціни, й інтерес до купівлі-продажу об'єктів нерухомості.

Восени 2024 року ціна на квартиру, яку вказували власники однокімнатного помешкання у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Про це свідчать дані спільного дослідження DIM.RIA та Асоціації фахівців з нерухомості України.

Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%).

За рік ціни зросли не тільки в Закарпатській області, а навіть й у Херсонській. Інфографіка: ЛУН

Ужгород залишає за собою особливу ролна ринку нерухомості України. За майже три роки війни місто побило рекорди також із темпів виведення житлових будівельних проєктів на ринок. У 2023 році девелопери вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт, продемонструвавши після падіння на 180% зростання.

Водночас Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа.

Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно).

Скільки коштують квартири у Києві на вторинному ринку у грудні 2024

У столиці ситуація з продажем відстає від західних областей. Тут купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% інтерес навпаки зріс.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на маркетплейсах залишаються Печерський та Шевченківський райони - з середніми цінами за квартиру $132 тис. та $98 тис.

Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними АФНУ, купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.

Інфографіка: ЛУН

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.

Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що квартири у новобудовах можуть здорожчати у 2025 році на 10-25%.