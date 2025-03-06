Топ-5 міст, де житло подорожчало на 40-60% під час війни

Зростання цін на первинному ринку нерухомості під час війни у деяких містах України перевищило 40-60%.

У західних регіонах рекордно зросли ціни на квартири у новобудовах за три роки повномасштабного вторгнення РФ. Найбільше здорожчання вартості квартир на первинному ринку зафіксоване на Прикарпатті та Закарпатті. Про це заявила директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян під час Інвестиційного форуму в Києві.

У топ-5 регіонів з найбільшим зростанням вартості новозбудованого житла потрапили:

Івано-Франківськ, де підстрибнули ціни на 63% (з $520 до $850),

Ужгород - ціни зросли на 44% ($800-$1150),

Львів та Рівному - ціни зросли на 40% (з $950 до $1330 та з $650 до $950),

у Чернівцях зростання вартості квартир становить 33% ( з $750 до $1000).

"За останній рік на первинному ринку найбільше зросли ціни у Рівному - на 10%, у Вінниці на 9%. Далі Івано-Франківськ показав 8% приросту. Потім Чернівці - плюс 5%. І вперше за час війни показала зростання Одеса - на 5%", - наголосила Олена Унаньян.

Івано-Франківськ лідирує за темпами зростання цін на первинному ринку за останні три роки. Інфографіка: ЛУН

Втім, найдорожчим містом за цінами на новобудови у березні 2025 року залишається Львів, де середня вартість квадратного метра складає $1330 - це на 5% дорожче, ніж Київ. "Загалом Львів утримує першість за ціною квадрату в новобудові вже півтора роки. Цей відрив коливається в межах 5-10%", - додала Унаньян.

Цікаво також, що не тільки Львів випереджає Києв, а й ціни а Львівській області на 10% вищі, ніж в столичному регіоні. До того ж за останній рік ціна в області зросла на 6%.

У Києві ціна на первинну нерухомість утримує плато. Торік ціна зменшилась на 1%. Ціна в Київській області також залишається незмінною - $900, хоча становить на 30% дешевше, ніж в столиці.

У Києві за останній рік ціна на первинці утримує плато. Інфографіка: ЛУН

Попри близькість до фронту Дніпро торік продемонструвало 5% приросту ціни. Ціна $1100 за кв. м входить в топ-3 найдорожчих міст України. При чому ціна не просіла, а піднялася на 5%.

Загалом станом на березень 2025 в Україні на продаж виставлені квартири у 1 526 ЖК - це на 14% менше, ніж було в 2021 році.

Найбільше зростання темпів будівництва зафіксоване в Ужгороді. Інфографіка: ЛУН

Станом на зараз у Києві та області кількість нових ЖК зменшилась на 21%, на Львівщині навпаки - збільшилось на 15%.

У 2024 році стартувало 207 ЖК - це удвічі менше, ніж в довоєнному 2021 році. З них 70% проєктів були запущені в передмісті столиці, У Києві - лише 30%. "Київ та область потрапляє в топ-5 регіонів, де стартувало найбільше проєктів лише за рахунок цього активного будівництва в регіоні", - пояснила Унаньян.

Як повідомляло раніше Delo.ua, торік здали в експлуатацію 118 тисяч квартир - найбільше за час війни.