Топ-5 городов, где жилье подорожало на 40-60% во время войны

Рост цен на первичном рынке недвижимости во время войны в некоторых городах Украины превысил 40-60%.

В западных регионах рекордно выросли цены на квартиры в новостройках за три года полномасштабного вторжения РФ. Наибольшее удорожание стоимости квартир на первичном рынке зафиксировано в Прикарпатье и Закарпатье. Об этом заявила директор по развитию ЛУН Елена Унаньян во время Инвестиционного форума в Киеве.

В топ-5 регионов с наибольшим ростом стоимости нового жилья попали:

Ивано-Франковск, где подпрыгнули цены на 63% (с $520 до $850),

Ужгород – цены выросли на 44% ($800-$1150),

Львов и Ровно — цены выросли на 40% (с $950 до $1330 и с $650 до $950),

в Черновцах рост стоимости квартир составляет 33% (с $750 до $1000).

"За последний год на первичном рынке больше выросли цены в Ровно — на 10%, в Виннице на 9%. Далее Ивано-Франковск показал 8% прироста. Затем Черновцы — плюс 5%. И впервые за время войны показала рост Одесса — на 5%", — подчеркнула Елена Унаньян.

Ивано-Франковск лидирует по темпам роста цен на первичном рынке за последние три года. Инфографика: ЛУН

Впрочем, самым дорогим городом по ценам на новостройки в марте 2025 года остается Львов, где средняя стоимость квадратного метра составляет $1330 – это на 5% дороже Киева. "В общем, Львов удерживает первенство по цене квадрата в новостройке уже полтора года. Этот отрыв колеблется в пределах 5-10%", — добавила Унаньян.

Интересно также, что не только Львов опережает Киев, но и цены в Львовской области на 10% выше, чем в столичном регионе. К тому же, за последний год цена в области выросла на 6%.

В Киеве цена на первичную недвижимость удерживает плато. В прошлом году цена снизилась на 1%. Цена в Киевской области также остается неизменной – $900, хотя составляет на 30% дешевле, чем в столице.

В Киеве за последний год цена на первичке удерживает плато. Инфографика: ЛУН

Несмотря на близость к фронту, Днепр в прошлом году продемонстрировало 5% прироста цены. Цена $1100 за кв. м входит в топ-3 самых дорогих городов Украины. При этом цена не просела, а поднялась на 5%.

В целом по состоянию на март 2025 года в Украине на продажу выставлены квартиры в 1 526 ЖК – это на 14% меньше, чем было в 2021 году.

Наибольший рост темпов строительства зафиксирован в Ужгороде. Инфографика: ЛУН

На сегодня в Киеве и области количество новых ЖК уменьшилось на 21%, во Львовской области наоборот — увеличилось на 15%.

В 2024 году стартовало 207 ЖК – это вдвое меньше, чем в довоенном 2021 году. Из них 70% проектов были запущены в пригороде столицы, в Киеве – только 30%. "Киев и область попадает в топ-5 регионов, где стартовало больше всего проектов только за счет этого активного строительства в регионе", — пояснила Унаньян.

Как сообщало ранее Delo.ua, в прошлом году сдали в эксплуатацию 118 тысяч квартир — больше всего за время войны.