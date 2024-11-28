Цены на квартиры в западных регионах достигли пика

На фоне массированных обстрелов со стороны России почти все областные центры на западе Украины продолжают удерживать высокие цены на жилье.

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Несмотря на то, что спрос на покупку квартир в Украине упал – как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, стоимость квадратного метра в большинстве областных центров "тихой" части страны не уменьшается и продолжает превышать отметку в $1 000.

Цены на вторичном рынке недвижимости к концу года особенно выросли во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Самые дешевые цены в Тернополе ($975) и Хмельницком ($830), во всех других областных центрах на западе стоимость жилья приближена к столичным. Так выглядят цены на жилье по данным маркетплейса m2bomber:

средняя цена кв.м на вторичном рынке средняя цена на первичном рынке средняя цена в аренду 2-комнатной квартиры. Киев $1379 $1271 21 500 грн Львов $1511 $1280 23 000 грн Ужгород $1308 $1302 15 000 грн Винница $1200 $1000 13 750 грн Луцк $1000 $870 10 000 грн Черновцы $1100 $950 11336 грн Ровно $1060 $852 5500 грн Ивано-Франковск $1000 $800 16 000 грн Тернополь $975 $665 15 500грн

Близки к киевским расценкам также цены на вторичке в Житомире – 1030$ за квадратный метр, Одессе ($852) и в Днепре – $1100 за квадрат.

В Харькове квартиры втрое дешевле, чем в Киеве или Львове. Инфографика: ЛУН

По данным ЛУН, самые дешевые цены на квартиры зафиксированы в южной и восточной части Украины. В частности, в Херсоне можно купить однокомнатную за $16 тысяч, в Запорожье – $16 тысяч, в Харькове – за $20 тысяч. Втрое дороже жилье в Киеве – $60 тысяч за однокомнатную, во Львове – $65 тысяч, в Ужгороде $54 тысяч.

Квартиры в новостройках: цены в западных регионах в ноябре-декабре 2024-го

Перичный рынок недвижимости страдает от падения спроса еще больше, чем вторичный. Особенно рухнули продажи в столице. На этом фоне особенно выделяется ситуация в западных регионах - именно туда переместился инвестиционный интерес.

Как рассказал в комментарии Delo.ua Business Adviser ЛУН Александр Андросович, как свидетельствуют данные опроса девелоперов в синдикативном исследовании за период 11.2023 – 04.2024, наибольший инвестиционный интерес покупателей приходится на Ивано-Франковскую область – 33%. Во Львове этот показатель составляет 24%, в Киеве – 13%. По сравнению со столицей, в западных регионах продажи гораздо активнее, отмечает эксперт.

Впрочем, самый большой скачок на первичном рынке совершила Закарпатская область, которая за три года войны побила рекорды по темпам выведения жилищных строительных проектов на рынок.

В 2023 году девелоперы вышли на довоенный уровень по темпам работ, оторвавшись после падения на 180% роста. В 2024 году ожидается рост еще на 24%. Аналогичная история успеха наблюдается и на примере Ивано-Франковска, где темпы роста близки к закарпатским.

Динамика продаж квартир в Киеве и Львове за годы войны. Инфографика: ЛУН

По данным ЛУН, в начале ноября топ-5 городов с самым дорогим жильем в Украине выглядит следующим образом: Львов с медианной ценой $1350 за кв.метр, Киев – $1300, Ужгород – $1200, Днепр – $1000, Винница – $860 за квадрат.

Больше всего за три года войны подорожали цены в новостройках Франковска – на 56%.

Однако регион, который имеет потенциал к росту и может достаточно активно расти в цене и развиваться – это Закарпатье, рассказал Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук .

“В Ужгороде, Мукачево стартовали десятки новых проектов. Массовый инвестор распробовал Закарпатский регион. Сегодня в области 46 новостроек, открытых только за 2024 год – это даже для Киева большой показатель. Для Ужгорода, всегда считавшегося рынком местечкового уровня – это заоблачное количество. И цены там стартуют с $900 за квадрат на старте продаж”, — подчеркнул эксперт.

Самые дорогие цены в новостройках – во Львове, Ужгороде и Киеве. Инфографика: ЛУН

По убеждению эксперта, по темпам роста в следующем году, скорее всего, Закарпатье станет абсолютным лидером. На втором месте Ивано-Франковск — цены будут расти за счет инвестиционно привлекательных карпатских проектов.

В то же время Львов, по словам Герасимчука, уже достиг своего ценового пика. Так что если и будет рост, то незначительный — в пределах 2-5% в квартал.