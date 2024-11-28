Ціни на квартири у західних регіонах досягли піку

На тлі масованих обстрілів з боку Росії майже усі обласні центри на заході України продовжують утримувати високі ціни на житло.

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Попри те, що попит на купівлю квартир в Україні впав - як на первинному, так і на вторинному ринку житла, вартість квадратного метру у більшості обласних центрів "тихої" частини країни не зменшується і продовжує перевищувати позначку в $1 000.

Ціни на вторинному ринку нерухомості на кінець року особливо виросли у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську.

Найдешевші ціни на заході в Тернополі ($975) та Хмельницькому ($830), у всіх інших обласних центрах на заході вартість житла наближена до столичних цін. Так виглядають ціни на житло за даними маркетплейсу m2bomber:

середня ціна кв.м на вторинному ринку середня ціна на первинному ринку середня ціна на оренду 2-кімнатної квартири Київ $1379 $1271 21 500 грн Львів $1511 $1280 23 000 грн Ужгород $1308 $1302 15 000 грн Вінниця $1200 $1000 13 750 грн Луцьк $1000 $870 10 000 грн Чернівці $1100 $950 11336 грн Рівне $1060 $852 5500 грн Івано-Франківськ $1000 $800 16 000 грн Тернопіль $975 $665 15 500грн

Наближені до київських розцінок також ціни на вторинці у Житомирі - 1030 $ за квадратний метр, Одесі ($852) та у Дніпрі - $1100 за квадрат.

У Харкові квартири втричі дешевші, ніж в Києві чи Львові. Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, найдешевші ціни на квартири зафіксовані у південній та східній частині України. Зокрема, у Херсоні можна купити однокімнатну за $16 тисяч, в Запоріжжі - $16 тисяч, у Харкові - за $20 тисяч. Утричі дорожче житло в Києві - $60 тисяч за однокімнатну, у Львові - $65 тисяч, в Ужгороді $54 тисяч.

Квартири в новобудовах: ціни в західних регіонах у листопаді-грудні 2024

Перинний ринок нерухомості потерпає від падіння попиту ще більше, ніж вторинний. Особливо впали продажі в столиці. На цьому тлі особливо виділяється ситуація у західних регіонах, куди перемістився інвестиційний інтерес.

Як розповів в коментарі Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, як свідчать дані опитування девелоперів у синдикативному дослідженні за період 11.2023 - 04.2024, найбільший інвестиційний інтерес покупців припадає на Івано-Франківську область - 33%. У Львові цей показник становить 24%, у Києві - 13%. Порівняно зі столицею, у західних регіонах продажі набагато активніші, наголошує експерт.

Втім, найбільший стрибок на первинному ринку зробила Закарпатська область, яка за три роки війни побила рекорди з темпів виведення житлових будівельних проєктів на ринок.

У 2023 році девелопери вийшли на довоєнний рівень за темпами робіт, відірвавшись після падіння на 180% зростання. У 2024 році очікується зростання ще на 24%. Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпи зростання близькі до закарпатських.

Динаміка продажів квартир у Києві та Львові за роки війни. Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, на початку листопада топ-5 міст з найдорожчим житлом в Україні виглядає наступним чином: Львів з медіанною ціною $1350 за кв.метр, Київ - $1300, Ужгород - $1200, Дніпро - $ 1000, Вінниця - $860 за квадрат.

Найбільше за три роки війни здорожчали ціни в новобудовах Франківська - на 56%.

Проте регіон, який має потенціал до зростання і може досить активно зростати в ціні і розбудовуватись - це Закарпаття, розповів Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

“В Ужгороді, Мукачево стартували десятки нових проєктів. Масовий інвестор розсмакував Закарпатський регіон. Сьогодні в області 46 новобудов, відкритих лише за 2024 рік - це навіть для Києва великий показник. Для Ужгорода, який завжди вважався ринком містечкового рівня - це захмарна кількість. І ціни там стартують з $900 за квадрат на старті продажів”, - наголосив експерт.

Найдорожчі ціни в новобудовах - у Львові, Ужгороді та Києві. Інфографіка: ЛУН

На переконання експерта, за темпами зростання наступного року швидше за все Закарпаття стане абсолютним лідером. На другому місці Івано-Франківськ - та ціни будуть рости за рахунок інвестиційно привабливих карпатських проєктів.

Водночас Львів, за словами Герасимчука, вже досяг свого цінового піку. Тож якщо і буде зростання, то незначне - в межах 2-5% на квартал.