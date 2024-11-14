Ужгород бьет рекорды строительной активности в Украине второй год подряд

Западные области в 2024 году продолжили лидерство на строительном рынке Украины.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

За почти три года войны Закарпатский регион побил рекорды по темпам выведения жилых строительных проектов на рынок.

В 2023 году девелоперы вышли на довоенный уровень по темпам работ, оторвавшись после падения на 180% роста. В 2024 году ожидается рост еще на 24%, отметил во время сегодняшнего Строительного конгресса в Киеве Business Adviser ЛУН Александр Андросович. Аналогичная история успеха наблюдается и на примере Ивано-Франковска, где темпы роста близки к закарпатским.

По данным маркетплейса, на третий год войны объемы строительства в Ужгороде почти в три раза превысили довоенные показатели. Правда, по количеству стартовавших во время войны жилых комплексов Ужгород все еще уступает Львову.

Средняя цена квадратного метра в Ужгороде – 48 800 грн.

Ужгород строит втрое больше жилья, чем до войны.

Всего с начала войны строители запустили более 500 новых проектов. Безусловным лидером запуска проектов является Львовская область (150 ЖК), которая начала строительство в два раза больше проектах, чем столичном регионе (70).

Какие города больше всего строят во время войны. Инфографика: ЛУН

"Показатель темпов строительства в Киеве по сравнению с довоенным годом упал почти в 5 раз — на 80%. В 2023 показатели немного улучшились. Но в 2024 рост уже не фиксируется", — подчеркнул Андросович.

Цены на квартиры в новостройках Ужгорода.

Помимо темпов цены на жилье в Ужгороде также попадают в топ-5 городов с наибольшим ростом стоимости жилья.

Топ-5 городов Украины, в которых быстрее всего растут цены на квартиру. Инфографика: ЛУН

По сравнению с прошлым годом за первое полугодие рост на 27% в Черновцах и на 41% в Ужгороде. Ровно, Львов и Франковск демонстрируют рекордный рост из года в год — 42%, 42% и 56%. В то же время Киева у топ-5 городов, которые дорожают на глазах, пока нет.

Также Ужгород попал в топ-5 городов с самой дорогой ценой квадратного метра, занимая третье место после Львова ($1350 за квадрат) и Киева ($1300).