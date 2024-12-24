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Киев отстал от трех регионов по активности строительства жилья в 2024 году
В 2024 году активность строительства в Украине все еще остается вдвое ниже, чем в довоенные 2020-2021 годы. Кардинально изменилась и карта активных строительных регионов.
В десятке лидеров регионов по показателям старта новых проектов на первичном рынке жилья ранее выступали столица и города-миллионники на востоке и юге Украины. Ежеквартально запускалось в среднем 100-107 жилых комплексов.
Сегодня этот показатель лучше, чем в 2022 году, однако вдвое ниже, чем до полномасштабного вторжения – 58 ЖК по всей стране. Об этом заявил менеджер по развитию бизнеса в ЛУН Александр Павлов во время встречи аналитиков RED by ЛУН "Итоги года-2024", передает корреспондент Delo.ua.
Если сравнивать показатели по абсолютным данным, в 2021 году стартовало 429 ЖК, в 2022 году произошло на 62% падение — начались работы на 162 площадках. Однако в 2023-м показатель вырос на 30% – до 211 ЖК. По стартам проектов 2024 будет идентичен до 2023-го", — подчеркнул представитель ЛУН.
В целом с начала войны стартовали продажи в 479 ЖК, что "свидетельствует о том, что рынок есть, и он активен", — подчеркнул Александр Павлов.
По данным госстата, в 2024 году было введено в эксплуатацию по результатам трех кварталов 6,74 миллиона квадратных метров жилья – это на 24% больше, чем в предыдущем году.
Топ-5 регионов, где больше всего строят
По данным ЛУН, за время полномасштабной войны больше всего ЖК стартовало во Львовской области. С большим отрывом на втором месте Киев и область.
Однако если по этому показателю рассматривать только итоги 2024 года, пятерка лидеров остается, однако Киев оказывается на четвертом месте.
"То есть на Львовщине, Ужгороде и Ивано-Франковске стартовало больше проектов, чем в Киеве и области", — подчеркнул Александр Павлов.
В 2024 году стартовало строительство 145 новых ЖК. Половина из них во Львове и всего около 15% в Киеве и области.
Насколько вовремя сдают в эксплуатацию жилые объекты во время войны
С 1597 очередей, ввод в эксплуатацию которых пришелся на год полномасштабного вторжения (со II квартала 2022 по ІІІ кв 2023) на сегодня сданы только 42% (58% пока не сданы).
15% удалось уложиться в запланированный срок. 13% сданы с перенесенной датой. Однако 30% объектов остаются в зоне риска как очереди, ввод в эксплуатацию которых перенесен на неизвестный срок.
Цены на первичном рынке жилья по состоянию на декабрь 2024 г.
Топ-5 городов по ценам на первичной женщине жилья уже второй год возглавляет Львов. За ним следует Киев, после которого следуют Ужгород, Днепр и Одесса.
Если оценивать средние цены на первичке, во всех западных регионах Украины наблюдается рост. В Киеве стоимость жилья в новостройках испытала незначительные колебания и на конец года демонстрирует тот же показатель, что и в декабре 2023 — $1270 долл. за квадратный метр (год назад $1280). Так же стабильной остается в течение года цена за метр в Одессе.
В то же время, во Львове стоимость жилья подросла в июле, далее откорректировалась, дав в итоге рост 1,5% — до $1320 за квадрат.
"Ивано-Франковск в цене растет постоянно во время войны. Возможно, это связано с тем, что стартовые цены были не столь высоки, как в других регионах. За последние полгода в долларе стоимость квадратного метра здесь выросла на 4%, в итога за год – на 8%”, – подчеркнул Павлов.
Но несмотря на то, что стоимость квадратного метра на первичном рынке во Львове самая высокая, в то же время, если сравнивать цены на самую дешевую квартиру в каждом городе, здесь опережает Киев с ценником — $71 тысяч.
При этом, по данным ЛУН, во Львове дешевле всего можно купить квартиру почти на 20% ниже — за $65 тысяч. По сравнению с Ивано-Франковском или Тернополем в Киеве самая дешевая квартира вдвое дороже.
Delo.ua писало ранее о том, что цены на жилье в Закарпатье дальше растут как на дрожжах.