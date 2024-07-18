Новые ЖК, сталинки, хрущевки и "царские" дома - что в Киеве стоит дороже всего

По цене однокомнатной квартиры в дореволюционном доме сегодня можно купить две аналогичные квартиры в панельке.

Самые высокие цены на квартиры в Киеве летом 2024 зафиксированы в дореволюционных домах, построенных до 1918 года, а не в модных новых жилых кварталах закрытого типа.

Именно такие дома, которые на рынке еще называют "царскими", сегодня выигрывают у новостроек.

Об этом свидетельствуют данные статистики ЛУН с сопоставлением средних цен на вторичке в Киеве по годам застройки домов.

Какое жилье в Киеве самое дорогое: статистика

Как отмечают аналитики, ключевые преимущества такого "антикварного" жилья в просторной планировке, толстых метровых стенах, высоких потолках, централизованном отоплении и водоснабжении, что важно во время блекаутов. На высокие цены также влияет то, что таких зданий мало и все они сконцентрированы преимущественно в историческом центре города.

Средняя стоимость однокомнатных "дореволюционных" квартир составляет $96 тысяч долларов, двухкомнатные – $145 тысяч и трехкомнатные – $220 тысяч. Квадратный метр в среднем оценивается в $2300 за однокомнатную и $2200 за двухкомнатную и трехкомнатную.

Аренда в таком доме обойдется в 40 000 грн за двухкомнатную и 53 000 грн за трехкомнатную.

Второе место вслед за "царскими" в рейтинге занимают новостройки – объекты, построенные после 2010 года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в одном из таких жилых комплексов – $75 тысяч, двухкомнатной – $126 тысяч и трехкомнатной – $204 тысяч. Однако здесь стоимость новых ЖК имеет большую вилку и зависит от района расположения, квадратуры, этажности, вида из окна.

Аренда в новых домах в среднем стоит 35 000 грн за двухкомнатные и 61 000 грн за трехкомнатные квартиры.

Третье место по стоимости занимают сталинки – покупатели любят их планировку и фасад. Такие дома аналогично дореволюционным возведены преимущественно в центре, а также на Лукьяновке, Святошино и в небольшой части правого берега города. На левом сталинки можно найти на Дарнице, ДВРЗ и левобережном массиве.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в таком доме – $106 тысяч, а трехкомнатной – $150 тысяч.

Аренда сталинки в среднем стоит 33 000 грн за двухкомнатные и 42 000 грн за трехкомнатные квартиры.

Также, если в новостройках больше всего продается 1-комнатных квартир, то в дореволюционных домах и сталинках таких значительно меньше, чем двух- и трехкомнатных. Это связано с тем, что наибольшей популярностью в наши дни пользуются однокомнатные, их больше в новых ЖК. А у дореволюционных, например, однокомнатные возникали только в случае разделения одной квартиры на несколько, как это было принято в советское время.

Какие квартиры в Киеве самые дешевые

В хвосте рейтинга – дома 1990х-2010х годов, это преимущественно спецпроекты с улучшенной планировкой по сравнению с социальным жильем типа хрущевок.

Например АППС, разработанный ЗАО ГИПРОгражданпромстрой, строившийся в 1986 - 2005 годах. Или серия КС 1991-2003 годов от Киевпроекта. К тому времени уже начали строить кирпичные здания, с большей толщиной стен, чем в период хрущевок и панелок, хотя панельные проекты также есть, но улучшены.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $65 тысяч, двухкомнатной – $95 тысяч, трехкомнатной – $126 тысяч.

Аренда в таких домах обойдется в среднем 18 000 грн за двухкомнатную и 32 000 грн за трехкомнатную.

Самыми дешевыми в Киеве считаются хрущевки (1956-1969 годы застройки) и панельки (1969-1991 годы застройки). Однокомнатная здесь в среднем будет стоить $41 тысячу, двухкомнатная – $55 тысяч и $60 тысяч, а трехкомнатная – $71 тысяча за хрущевку и $73 тысяч за панельку. В аренде средняя стоимость двухкомнатной в хрущевке – 14 000 грн, и 20 000 трехкомнатной квартиры, в панельке – 13 000 грн и 17 000 соответственно.

Разница в цене между однокомнатной новостройкой и панелькой – $34 тысяч. А между дореволюционным домом и панелькой – $55 тысяч. То есть по цене однокомнатной квартиры в дореволюционном доме сегодня можно купить две аналогичные квартиры в панельке.