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Сколько стоит жилье в Киеве и регионах: динамика цен за полгода
В западных регионах выросли цены на квартиры, в Киеве наблюдается другой тренд – из-за падения активности цены уменьшаются.
За последние полгода цены на квартиры в регионах Украины испытали колебания. Как свидетельствует статистика ЛУН, наблюдается тренд по укреплению цен в западных регионах Украины, а столице стоимость жилья проседает.
Сколько стоит квартира в Киеве: динамика цен за полгода
В Киеве средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%. В то же время, если однокомнатная квартира по объявлениям стоит $60 тысяч, тогда как по реально проданным объектам намного дешевле – $49 тысяч.
Двухкомнатные квартиры по объявлениям имеют стоимость $90 тысяч, но на самом деле продаются за $65 тысяч.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Самые дорогие квартиры в Киеве традиционно в Печерском районе: однокомнатные - $112 500, 2-комнатные - 170 000, 3-комнатные - $300 000. Вторым в рейтинге является Шевченковский район: $79 000, $115 000 и $185. районе: $42 000, $57 000, $72 000 соответственно.
Первичный рынок столицы демонстрирует незначительный рост за шесть месяцев.
Как изменились цены на квартиры в западных регионах Украины
Во Львове, напротив, цены на вторичное жилье выросли на 6%. Интересно, что однокомнатная квартира во Львове на $1000 дороже, чем в Киеве. Это означает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет около $61 тысяч.
Средняя цена однокомнатной во Львове сегодня составляет:
- на вторичном рынке – $61 тысячу (+6% за полгода);
- на первичном рынке – 55 тыс. грн/кв. м (+13%);
- аренда – 17 тыс. грн (-3%).
Самые высокие темпы удорожания жилья за последние шесть месяцев среди крупных городов Украины зафиксированы в Ивано-Франковске - на 15%. Такое значительное повышение делает этот город лидером в росте стоимости вторичного жилья. Хотя показатели роста наблюдаются и в новостройках и аренде жилья.
В частности, сегодня в среднем стоимость однокомнатной во Франковске:
- на вторичном рынке $36 тысяч (+15% за полгода),
- на первичном – 33 тысяч грн/кв.м (+14%),
- аренда квартиры – 11 тысяч гривен (+14%):
Средние цены на однокомнатные квартиры в Ужгороде также подросли:
- на вторичном рынке - $57 (+12% за полгода),
- на первичном рынке – 48 тысяч грн/кв. м (+16%),
- аренда не подорожала – 17 тысяч гривен.
Больше о колебаниях показателей рынка читайте в статье Delo.ua "Колопсирующий рынок. Почему в Киеве перестали покупать квартиры и как реагируют цены на жилье".