В Украине продается жилье более чем в 1500 новостройках

До полномасштабного вторжения на первичном рынке продавалось жилье в 1700 ЖК, однако продажи были в разы активнее.

В третий год войны девелоперы продолжают сдавать в эксплуатацию новостройки почти во всех регионах Украины, за исключением тех, где продолжаются боевые действия, а также во временно оккупированных районах.

365 новых ЖК

Количество ногвостроек, в которых были завершены продажи после 24.02.2022

Возобновлено строительство в 78% новых жилых кварталов, в 22% приостановлено. В то же время, продажи открыты на 86% объектах первичного рынка.

Падение предложения и смена ключевых игроков на первичном рынке жилья

Всего после начала полномасштабного вторжения РФ распродано жилье в 365 новостройках. На первом месте Львовская область – распродано 74 жилых комплексов, на втором Киевская – 68. За ними следуют Ивано-Франковская (35 ЖК), Одесcкая (30) и Тернопольская (19) области.

По состоянию на апрель 2024-го в стране продаются квартиры в 1523 новых ЖК, свидетельствуют данные ЛУН.

Инфографика: ЛУН

Для сравнения: в конце 2021 года в Украине одновременно продавались квартиры в 1700 новостройках. В частности, больше всего ЖК в то время было построено в Киеве, Киевской области и Львове.

«Днепр сдал уже 20 жилых комплексов в этом году, в прошлых годах было по 10. Харьков также дает рост. В общей сложности в 2019 году было запущено 210 ЖК в стране. В 2020 году – 330. В 2021 году – 400 новых комплексов, которые запускаются в продажу. На сегодня в Украине продается жилье в 1700 комплексах», — отмечал на конференции «Building&Constructions forum 3.0» соучредитель портала ЛУН Андрей Мима.

Сегодня пятерка ключевых игроков на первичном рынке кардинально изменилась. Большинство проектов новостроек приходится на западные регионы. По крайней мере, там продажи идут гораздо лучше, чем в Киеве, Одессе, а тем более в Харькове, отметила директор по развитию ЛУН Елена Унаньян, выступая на Recovery Construction Forum Ukraine.

По данным госстата, в 2022 году было сдано в эксплуатацию 7 млн. кв. метров жилья, что на 38% меньше, чем в 2021 году, который был рекордным для первоначального рынка. В 2023 году сдано еще на 10% меньше квадратных метров в многоквартирных домах по сравнению с 2022 годом.

Цены на квартиры в новостройках в регионах Украины на апрель 2024

В 2023 году цена на первоначальное жилье не менялась столь турбулентно, как это было в первый год войны. В 2023-м во Львове цена выросла на 17% в гривне. В то же время, в Киеве наблюдается "ценовое плато" - стоимость квартир почти не изменилась.

Инфографика: ЛУН

"В целом за последний год в западных регионах цены подросли на 10% в долларах. Наибольший рост демонстрирует стоимость квадратного метра в Ивано-Франковске – 18% в долларах. Наибольший спад – в Запорожье, где цены упали на 22%", – пояснила Елена Унаньян.

Последние полгода на первичном рынке по ценам лидирует Львов – 53700 грн за кв. метр. Сначала Львов перегонял Киев на 100 гривен за квадратный метр. И в течение полугода Львов все больше дистанцировался и сейчас на 10% дороже столицы, подчеркнула эксперт.

Квадратный метр в новостройках Ужгорода стоит 43 100 грн, Днепра – 42 700 грн, Ивано-Франковская – 31 100 грн.