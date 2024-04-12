Цены на новостройки: 5 самых дорогих городов Украины

Из-за войны Харьков выпал из пятерки лидеров-городов по ценам на жилье, Одесса и Днепр все еще удерживают позиции.

Львов продолжает удерживать лидерство по ценам на квартиры на первичном рынке Украины. Более того, за полгода, когда Львов обогнал Киев по стоимости квадратного метра, дистанция между городами увеличилась на 10%.

Об этом сообщила директор по развитию ЛУН Елена Унаньян, выступая на Recovery Construction Forum Ukraine.

"Уже полгода, как Львов вырвался на первое место по цене метра квадратного. Сегодня цена во Львове – 53 700 грн за метр, в Киеве – 49 100 грн. Еще полгода назад Львов опережал Киев буквально на 100 грн за метр. Но за это время Львов вырвался вперед", - подчеркнула Унаньян.

Пятерка топ-мост по цене за квадратный метр в новостройке выглядит так:

Львов – 53 700 грн за кв.метр,

Киев – 49 100 грн за кв. метр,

Ужгород – 43 100 грн за кв. метр,

Днепр – 42 700 грн за кв.метр,

Одесса – 37 800 грн за кв.метр.

До российской агрессии безусловным лидером по ценам был Киев - с отрывом в 30% от Львова, Одессы и Харькова, которые имели примерно одинаковую цену за кв.метр. Сегодня Харьков вообще выпал из первого ряда дорогих городов, его место занял Ужгород, отметила Унаньян.

"За последний год цена не менялась настолько турбулентно, как мы видели в 2022 году. За последний год во Львове цена выросла на 17% в гривне. В то же время в Киеве мы видим плато – цена почти не менялась", – добавила представитель ЛУН.

В целом за 2023 год в западных регионах цены выросли на 10% в долларах. наибольший рост показали цены в Ивано-Франковске – 18% в долларах. Наибольший спад стоимости жилья произошел в Запорожье – минус 22%.