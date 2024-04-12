Ціни на новобудови: 5 найдорожчих міст України

Через війну Харків випав з п'ятірки лідерів-міст за цінами на житло, Одеса та Дніпро все ще утримують позиції.

Львів проджовжує утримувати лідерство за цінами на квартири на первинному ринку України. Більше того, за півроку, відколи Львів обінав Київ за вартістю квадратного метра, ця дистанція збільшилась на 10%.

Про це повідомила директор з розвитку ЛУН Олена Унаньян, виступаючи на Recovery Construction Forum Ukraine.

"Уже півроку, як Львів вирвався на перше місце за ціною метра квадратного. Сьогодні ціна у Львові - 53 700 грн за метр, у Києві - 49 100 грн. Ще півроку тому Львів випереджав Київ буквально на 100 грн за метр. Але за цей час Львів вирвався вперед", - наголосила Унаньян.

П'ятірка топ-міст за ціною за квадратний метр у новобудові виглядає так:

Львів - 53 700 грн за кв.метр,

Київ - 49 100 грн за кв. метр,

Ужгород - 43 100 грн за кв. метр,

Дніпро - 42 700 грн за кв.метр,

Одеса - 37 800 грн за кв.метр.

До російської агресії безумовним лідером за цінами був Київ - з відривом на 30% від Львова, Одеси та Харкова, які мали приблизно однакову ціну за кв.метр. Сьогодні Харків взагалі випав з першого ряду дорогих міст, його місце зайняв Ужгород, наголосила Унаньян.

"За останній рік ціна не змінювалась настільки турбулентно, як ми бачили у 2022 році. За останній рік у Львові ціна виросла на 17% у гривні. Водночас у Києві ми бачимо плато - ціна майже не змінювалась", - додала представниця ЛУН.

Загалом за 2023 рік у західних регіонах ціни підросли на 10% у доларах. найбільший ріст показали ціни в Івано-Франківську - 18% в доларах. Найбільший спад вартості житла відбулось у Запоріжжі - мінус 22%.