В Україні продається житло у понад 1500 новобудовах

До повномасштабного вторгнення продавалось житло у 1700 ЖК, проте продажі були в рази активнішими.

У третій рік війни девелопери продовжують здавати в експлуатацію новобудови майже у всіх регіонах України, за вийнятком тих, де тривають бойові дії, а також в тимчасово окупованих районах.

365 нових ЖК

Кількість новобудов, у яких завершені продажі після 24.02.2022

Відновлено будівництво у 78% нових житлових кварталах, у 22% призупинено. Водночас продажі відкриті на 86% об'єктах первинного ринку. "Відновлення робіт це питання розтяжне. Бо воно стосується і темпів будівництва, хтось відновив на 30%, хтось на 10%. Зниження темпів будівництва впливають на терміни здачі об'єктів",

Інфографіка: ЛУН

Падіння пропозиції і зміна ключових гравців на первинному ринку житла

Загалом після початку повномасштабного вторгнення РФ розпродане житло у 365 новобудовах. На першому місці Львівська область - розпродано 74 житлових комплексів, на другому Київська - 68. За ними йдуть Івано-Франківщина (35 ЖК), Одещина (30) та Тернопільщина (19).

Станом на квітень 2024-го загалом в країні продаються квартири в 1523 нових ЖК, свідчать дані ЛУН.

Інфографіка: ЛУН

Для порівняння: наприкінці 2021-го в Україні одночасно продавались квартири в 1700 новобудовах. Зокрема, найбільше ЖК у той час було зведено у Києві, Київській області та Львові.

«Дніпро здав уже 20 житлових комплексів цього року, у минулих роках було по 10. Харків також дає зростання. Загалом в 2019 році було запущено 210 ЖК у країні. 2020 року — 330. 2021 року — 400 нових комплексів, які запускаються у продаж. Станом на зараз в Україні продається житло в 1700 комплексах», — зазначав тоді на конференції "Building&Constructions forum 3.0» співзасновник порталу ЛУН Андрій Міма.

Сьогодні п'ятірка ключових гравців на первинному ринку кардинально змінилась. Більшість проєктів новобудов припадає на західні регіони. Принаймні, там продажі йдуть набагато краще, ніж у Києві, Одесі, а тим більше Харкові, наголосила директор з розвитку ЛУН Олена Унаньян, виступаючи на Recovery Construction Forum Ukraine.

За даними держстату, у 2022 році було здано в експлуатацію 7 млн кв. метрів житла, що на 38% менше, ніж у 2021 році, який був рекордним для первинного ринку. У 2023 році здано ще на 10% менше квадратних метрів у багатоквартирних будинках, порівняно з 2022 роком.

Ціни на квартири у новобудовах в регіонах України на квітень 2024

У 2023 році ціна на первинне житло не змінювалась настільки турбулентно, як це було у перший рік війни. Протягом 2023-го у Львові ціна виросла на 17% у гривні. Водночас у Києві спостерігається "цінове плато" - вартість квартир майже не змінилась.

Інфографіка: ЛУН

"Загалом за останній рік у західних регіонах ціни підросли на 10% у доларах. Найбільше зростання демонструє вартість квадратного метра в Івано-Франківську - 18% в доларах. найбільший спад - у Запоріжжі, де ціни впали на 22%", - пояснила Олена Унаньян.

Останні півроку на первинному ринку за цінами лідирує Львів - 53700 грн за кв.метр. Спочатку Львів переганяв Київ на 100 гривень за квадратний метр. І протягом півроку Львів все більше дистанціювався і зараз на 10% дорожчий, ніж столиця, наголосила експертка.

Квадратний метр в новобудовах Ужгорода коштує 43100 грн, Дніпра - 42 700 грн, Івано-Франківська - 31 100 грн.