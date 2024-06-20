Скільки коштує житло в Києві та регіонах: динаміка цін за пів року

У західних регіонах виросли ціни на квартири, у Києві спостерігається інший тренд - через падіння активності ціни зменшуються.

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За останні пів року ціни на квартири у регіонах України зазнали коливань. Як свідчить статистика ЛУН, спостерігається тренд на укріплення цін у західних регіонах України, а столиці вартість житла просідає.

Скільки коштує квартира у Києві: динаміка цін за пів року

У Києві середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%. Водночас якщо однокімнатна квартира за оголошеннями коштує $60 тисяч, тоді як за реально проданими об'єктами набагато дешевше – $49 тисяч. Двокімнатні квартири за оголошеннями мають вартість 90 тисяч доларів, але насправді продаються за 65 тисяч доларів.

Інфографіка: ЛУН

Найдорожчі квартири у Києві традиційно в Печерському районі: однокімнатні - $112 500, 2-кімнатні - 170 000, 3-кімнатні - $300 000. Другим у рейтингу є Шевченківський район: $79 000, $115 000 і $185 000. Найдешевше можна купити квартиру в Деснянському районі: $42 000, $57 000, $72 000 відповідно.

Інфографіка: ЛУН

Первинний ринок столиці демонструє незначне зростання за шість місяців.

Інфографіка: ЛУН

Як змінились ціни на квартири у західних регіонах України

У Львові, навпаки, ціни на вторинне житло зросли на 6%. Цікаво, що однокімнатна квартира у Львові на $1000 доларів дорожча, ніж в Києві. Це означає, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить близько 61 тисячі доларів.

Середня ціна однокімнатної у Львові сьогодні складає:

на вторинному ринку - $61 тисячу (+6% за пів року);

на первинному ринку - 55 тис. грн/кв. м (+13%);

оренда - 17 тис. грн (-3%).

Найвищі темпи здорожчання житла за останні шість місяців з-поміж великих міст України зафіксовані у Івано-Франківську - на 15%. Таке значне підвищення робить це місто лідером у зростанні вартості вторинного житла. Хоча показники росту спостерігаються і в новобудовах та оренді житла.

Зокрема, сьогодні в середньому вартість однокамнатної у Франківську:

на вторинному ринку $36 тисяч (+15% за пів року),

на первинному - 33 тисяч грн/ кв.м (+14%),

оренда квартири - 11 тисяч гривень (+14%):

Середні ціни на однокімнатні квартири в Ужгороді також підросли:

на вторинному ринку - $57 (+12% за пів року),

на первинному ринку - 48 тисяч грн/кв. м (+16%),

оренда не подорожчала - 17 тисяч гривень.

Більше про коливання показників ринку читайте у статті Delo.ua "Колапсуючий ринок. Чому в Києві перестали купувати квартири і як реагують ціни на житло".