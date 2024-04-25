Львів обігнав Київ за цінами не тільки у нових ЖК, а й на заміську нерухомість

Середня вартість квадратного метру на котеджну нерухомість усе ще не досягнула довоєнних показників, проте у західних регіонах України ціни активно ростуть.

Середня ціна за квадратний метр у котеджних містечках у двох містах-лідерах Києві та Львові за останній рік змінила своє позиціонування.

За даними ЛУН, у столиці та регіоні станом на квітень 2024 року квадратний метр в середньому коштує $950, в той час як у Львові - $1000. Водночас рік тому квадрат у столиці коштував $910, випереджаючи львівські ціни.

Статистика: ЛУН

Як зауважив Business developer ЛУН Олександр Андросович під час онлайн-зустрічі RED Community, присвяченій заміській нерухомості, у Києві ціна вища за середню по регіону - $1100 за метр, у області - $948.

У Львові вартість квадрату коштує сьогодні $1150, у області - $1000, що перевищує столичні ціни по обох показниках.

"Так само, як і в житлових комплексах, де середня ціна у Львові вже перевищує середнью ціну Києва, так само у котеджних містечках. Причому ще рік тому Київ та Київська область ще була вище за Львів. Зараз усе змінюється - Львів переганяє столиці", - зауважив Андросович.

Ціни на котеджну нерухомість у Києві та регіоні у квітні 2024

Географія цін довкола столиці традиційно строката. Найдорожчим, як і раніше, є південний схід регіону - Старообухівський напрямок. Тут середня ціна за квадратний метр майже $3 тис. Найдешевше продаються котеджі на Броварському (641), Одеському ($810) та Бориспільському ($850) напрямках.

Ціни на котеджі у Київській області. Інфографіка: ЛУН

У самому Києві ціни в рази менші, ніж в Конча-Заспі, але й будівництво котеджів ведеться там зазвичай на околиці міста і не з таким розмахом.