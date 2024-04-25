Львов обогнал Киев по ценам не только у новых ЖК, но и на загородную недвижимость

Средняя стоимость квадратного метра на коттеджную недвижимость все еще не достигла довоенных показателей, однако в западных регионах Украины цены активно растут.

Средняя цена за квадратный метр в коттеджных городках в двух городах-лидерах в Киеве и Львове за последний год изменила свое позиционирование.

По данным ЛУН, в столице и регионе на апрель 2024 года квадратный метр в среднем стоит $950, в то время как во Львове - $1000. В то же время, год назад квадрат в столице стоил $910, опережая львовские цены.

Статистика: ЛУН

Как отметил Business developer ЛУН Александр Андросович во время онлайн-встречи RED Community, посвященной загородной недвижимости, в Киеве цена выше средней по региону - $1100 за метр, в области - $948.

Во Львове стоимость квадрата стоит сегодня $1150, в области – $1000, что превышает столичные цены по обоим показателям.

"Так же, как и в жилых комплексах, где средняя цена во Львове уже превышает среднюю цену Киева, так же в коттеджных городках. Причем еще год назад Киев и Киевская область еще была выше Львова. Сейчас все меняется - Львов перегоняет столицу", – подчеркнул Андросович.

Цены на коттеджную недвижимость в Киеве и регионе в апреле 2024 года.

География цен вокруг столицы традиционно пестра. Самым дорогим по-прежнему является юго-восток региона - Старообуховский направление. Здесь средняя цена за квадратный метр почти $3 тыс. Дешевле всего продаются коттеджи на Броварском (641), Одесском ($810) и Бориспольском ($850) направлениях.

Цены на коттеджи в Киевской области. Инфографика: ЛУН

В Киеве цены в разы меньше, чем в Конча-Заспе, но и строительство коттеджей ведется обычно на окраине столицы и не с таким размахом.