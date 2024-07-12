На первичном рынке жилья цены оживились, на вторичном – проседают

Быстрее всего дорожают квартиры в новостройках Кировоградской области, а самое существенное снижение — в Запорожской.

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За последний месяц средняя цена за квадратный метр в гривне в Украине выросла в пределах погрешности - на 1,3%, за последнее полугодие - на 5,9%, а в масштабе года увеличение составило 7,6%.

Об этом свидетельствуют данные анализа маркетплейса недвижимости DIM.RIA, проведенного в июне 2024 года.

Первичный рынок: цены на квартиры на июль 2024 года.

По данным исследования доля готовых новостроек на первичном рынке Украины составляет 31,7%, этот показатель также вырос с начала 2024 года (30%). В июне в Украине сдали 7 новостроек на 22 секции, а с начала года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций. В частности, из них в Киеве 10 новостроек, в Киевской области - 18.

Наиболее стремительный рост стоимости квадратного метра на первичном рынке наблюдается в Кировоградской области, а самое существенное снижение – в Запорожской. Самой высокой ценой за квадрат в новостройке традиционно выделяется столица – 55 182 грн/м².

Почему цены в новостройках растут: три аргумента

О том, что ценам на квартиры в новостройках некуда снижаться, рассказала Delo.ua и Марианна Бигунец, директор по продажам строительной компании GAZDA. На цены влияет, прежде всего, то, что в стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале, заложен курс 45-47 грн за доллар.

По объектам эконом и комфорт-класса, строительство которых началось в 2022-2023 годах, до конца года стоимость квадрата будет рассчитана по курсу 42-43 грн за доллар. Согласно макроэкономическому прогнозу средневзвешенный курс доллара в 2024 году составит 40,7 гривен, а в конце года курс пересечет отметку в 42 гривны.

"На первичном рынке жилья стоимость квадратного метра привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 года курс американской валюты вырос с 38 грн. до 40,45 грн. То есть согласно официальному курсу гривна потеряла по меньшей мере 7% своей стоимости", - объяснила Бигунец .

Во-вторых, по мнению эксперта, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на горючее уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10-15%. В то же время, по официальному прогнозу во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6% и по итогам года составит до 8,2%.

В-третьих, на ценах отразится также уменьшение количества новостроек. По данным Марианны Бигунец, с начала полномасштабного вторжения в целом по Украине количество новых объектов сократилось более чем в 2 раза, а в следующем году рынок "просядет" до 30% от объемов 2021 года.

Вторичный рынок жилья: цены на квартиры в июле 2024 года

На вторичном рынке за последний месяц наблюдался спад количества предложений и продаж вторичного жилья, однако в масштабах полугодия и года их количество в целом растет. Самый существенный рост по этому показателю за последнее полугодие и год показала Ивано-Франковская область.

По данным анализа DIM.RIA средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры на вторичном рынке, которую указывали продавцы в своих объявлениях, в большинстве своем росла в течение последнего года.

Большинство областей демонстрирует проседание цен: Херсонская (-12% на однокомнатную), Сумская (-9%), Черниговская (-4%), Полтавская (-3%), Киевская (-2%), Днепропетровская (-2%), Тернопольская (-2%), Харьковская (-1%).

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Киеве – $96 548, второе место по стоимости занимает Львов и область – $70 402, третье место – Закарпатская область – $58 768.

Если рассматривать более подробно стоимости жилья в разных районах Киева, то самые высокие цены за квартиры любой комнатности на вторичном рынке — в Печерском районе, самые низкие — в Деснянском. За однокомнатную квартиру в Печерском продавце просят в среднем $117 462, в Деснянском – в 2,5 раза меньше – $46 611.