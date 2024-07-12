На первинному ринку житла ціни пожвавились, на вторинному - просідають

Найшвидше дорожчають квартири у новобудовах Кіровоградської області, а найсуттєвіше зниження — у Запорізькій.

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Протягом останнього місяця середня ціна за квадратний метр у гривні в Україні зросла в межах похибки - на 1,3%, протягом останнього півріччя — на 5,9%, а у масштабі року збільшення склало 7,6%.

Про це свідчать дані аналізу маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, проведеного у червні 2024 року.

Первинний ринок: ціни на квартири на липень 2024-го

За даними дослідження, частка готових новобудов на первинному ринку України становить 31,7%, цей показник також зріс з початку 2024 року (30%). Протягом червня в Україні здали 7 новобудов на 22 секції, а від початку року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій. Зокрема, з них у Києві 10 новобудов, в Київській області — 18.

Найбільш стрімке зростання вартості квадратного метра на первинному ринку спостерігається в Кіровоградській області, а найсуттєвіше зниження — у Запорізькій. Найвищою ціною за квадрат у новобудові традиційно вирізняється столиця — 55 182 грн/м².

Чому ціни у новобудовах зростають: три аргументи

Про те, що ціни на квартири у новобудовах не мають куди знижуватись, розповіла Delo.ua і Маріанна Бігунець, директорка з продажів будівельної компанії GAZDA. На ціни впливає передовсім те, що у вартість житлових об'єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому кварталі, закладено курс 45-47 грн за долар.

Щодо об'єктів економ та комфорт-класу, будівництво яких розпочалося у 2022-2023 роках, то до кінця року вартість квадрату буде розрахована з курсу 42-43 грн за долар. Згідно з макроекономічним прогнозом середньозважений курс долара у 2024 році складе 40,7 гривень, а наприкінці року курс перетне позначку у 42 гривень.

"На первинному ринку житла вартість квадратного метру прив'язана саме до курсу долара. З 1 січня по 1 липня 2024 року курс американської валюти зріс з 38 грн до 40,45 грн. Тобто відповідно до офіційного курсу гривня втратила щонайменше 7% своєї вартості", - пояснила Бігунець.

По-друге, на думку експертки, після збільшення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне рівень цін може суттєво зрости: залежно від групи товарів та послуг в середньому на 10-15%. Водночас за офіційним прогнозом у другому півріччі інфляція прискориться до 5-6% і за підсумками року складе до 8,2%.

По-третє, на цінах позначиться також зменшення кількості новобудов. За даними Маріанни Бігунець, від початку повномасштабного вторгнення загалом по Україні кількість нових об'єктів скоротилася в понад 2 рази, а в наступному році ринок “просяде” до 30% від обсягів 2021 року.

Вторинний ринок житла: ціни на квартири у липні 2024 року

На вторинному ринку протягом останнього місяця спостерігалось зменшення пропозицій і угод з продажу вторинного житла, проте у масштабах півріччя та року їх кількість загалом зростає. Найсуттєвіше зростання за цим показником за останнє півріччя та рік показала Івано-Франківська область.

За даними аналізу DIM.RIA середня вартість продажу однокімнатної квартири на вторинному ринку, яку вказували продавці у своїх оголошеннях, здебільшого росла протягом останнього року.

Більшісьб областей демонструє просідання цін: Херсонська (-12% на однокімнатну), Сумська (-9%), Чернігівська (-4%), Полтавська (-3%), Київська (-2%), Дніпропетровська (-2%), Тернопільська (-2%), Харківська (-1%).

Найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Києві — $96 548, друге місце за вартістю посідає Львів та область — $70 402, третє місце Закарпатська область — $58 768.

Якщо розглядати детальніше вартості житла у різних районах Києва, то найвищі ціни за квартири будь-якої кімнатності на вторинному ринку — у Печерському районі, найнижчі — у Деснянському. За однокімнатну квартиру у Печерському продавці просять в середньому $117 462, у Деснянському — у 2,5 раза менше — $46 611.