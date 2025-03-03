В прошлом году сдали в эксплуатацию 118 тысяч квартир — больше всего за время войны

В 2024 году было сдано наибольшее количество новостроек с начала полномасштабного вторжения.

Как откроют данные Госстата, в Украине в прошлом году было введено в эксплуатацию 118,5 тыс. квартир. Из них 70% (82794 квартиры) – в многоквартирных домах, а 35658 – в частных домах.

Эти показатели, по подсчетам ЛУН, стали самыми высокими в отрасли с начала полномасштабного вторжения: в 2022 году было построено 92 593 квартиры, а в 2023 – 89 255 квартир.

Данные Госстата подтверждают еще один тренд – на рост количества строительства частного жилья. Ведь прошлогодний процент сданных квартир в частных домах стал самым высоким за 7 последних лет. В прошлом году он составлял 30,1%, тогда как в 2023 году доля таких квартир составляла 25,8%, в 2022 – 19,7%, в 2021 – 18,6%, в 2020 – 28,6%, в 2019 – 29,9%.

Данные: Госстат

Также данные статистики свидетельствуют об улучшении качества жилья: площадь квартир в одноквартирных домах превысила площадь квартир в домах с двумя и более квартирами.

Из общей площади сданных квартир (9 млн. 757 тыс. кв.м), 4 млн. 975 тыс. кв. кв.м пришлось на частные дома и только 4 млн 782,5 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома и таунхаусы.

Также в прошлом году средняя площадь новых частных домов в Украине составила 139 кв.м, а квартир – 57,7 кв.м. Для частных домов этот показатель самый низкий за последние 8 лет, когда их средняя площадь колебалась в пределах 151-160 кв. А для квартир в многоквартирных домах превышает лишь показатель 2021 года (51,1 кв.м) – за 7 предыдущих лет средняя площадь вновь построенных квартир колебалась в пределах 57,9-60,5 кв. метров.

Больше всего квартир в прошлом году было построено в Киеве — 22082, среди которых 21697 квартир расположились в домах с двумя и более квартир, а 385 — в одноквартирных.

Инфографика: Госстат

На втором месте по количеству сданного жилья — Киевская область, с общим показателем 21 108 квартир, 11 665 из которых располагались в многоквартирных домах и таунхаусах.

Третье место заняла Львовская область, в которой в прошлом году ввели в эксплуатацию 12 627 квартир, из которых 9 395 квартир в многоквартирных домах и таунхаусах.

Количество квартир в Киеве. Инфографика: ЛУН

Также среди лидеров на первичном рынке – Винницкая область (в общей сложности 8001 квартир, из которых 6273 в многоквартирных домах), Одесская область (7950 квартир, 6121 в новостройках), Ивано-Франковская область (7740 квартир, 5604 в новых ЖК) и Волынская область (5067 квартир).