40% украинцев ожидают подорожания квартир в новостройках

Большинство украинцев надеются, что цены на жилье, в конце концов, стабилизируются. Количество тех, кто ожидает роста или падения стоимости жилья, примерно одинаково.

Купить квартиру на вторичном рынке недвижимости в Киеве, Львове или Одессе будет гораздо дешевле, чем на первичном. Согласно опросам ЛУН, большинство украинцев ожидают, что стоимость жилья на вторичке не изменится, а цены в новостройках вырастут.

В частности, в Киеве 28% респондентов считают, что цена на вторичном рынке вырастет, 37% — что не изменится, 35% ожидают ее снижения. За последние полгода цены на вторичке в Киеве снизились на 6%. В последние четыре месяца они остаются стабильными, что подтверждает прогнозы респондентов.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 42% потенциальных покупателей ожидают роста цен, 31% — цены останутся без изменений, и 27% считают, что они снизятся. За последние полгода цены на новостройки в Киеве выросли на 8%.

Относительно Одессы у опрошенных подобные ожидания: 23% респондентов ожидают роста цен на вторичке, 41% считают, что они не изменятся, 36% — снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Одессы упали на 9%.

Инфографика: ЛУН

Что касается первичного рынка, 41% респондентов считают, что цены вырастут, 35% останутся без изменений, и 23% ожидают снижения. Данные ЛУН свидетельствуют о росте цен на первичном рынке Одессы на 5%.

Во Львове 31% украинцев прогнозируют рост цен на вторичке, 41% — что они останутся по-прежнему, 28% — что снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке здесь выросли на 5%.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 46% респондентов прогнозируют дальнейший рост цен, 30% — что цены останутся стабильными, 24% — снизятся. За последние полгода цены на новостройки во Львове выросли на 4%.

«Результаты опроса свидетельствуют о высокой осведомленности общества в рыночных процессах и их заинтересованности в теме недвижимости. Ожидающие снижения цен вероятно откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий», — отметила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

По ее словам, опрос также показал, что в Киеве никто не уверен в будущем и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаково. Во Львове ситуация похожая, а в Одессе больше респондентов ожидают, что цены останутся на том же уровне.

В общей сложности было опрошено более 1100 респондентов из Киева, Львова и Одессы, потенциально планирующих покупку жилья.