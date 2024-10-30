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Цены в новостройках могут вырасти, а на вторичке – нет: чего ожидают украинцы в Киеве, Львове и Одессе
Опрос, проведенный аналитическим центром ЛУН среди 1100 потенциальных покупателей жилья в Киеве, Львове и Одессе, показал настроения украинцев по поводу будущих изменений цен на рынке недвижимости. Большинство респондентов считают, что цены на вторичном рынке останутся стабильными, в то время как на первичном рынке вырастут.
Об этом сообщает пресс-служба ЛУН.
Киев
В Киеве 37% опрошенных ожидают стабильности цен на вторичном рынке, 28% прогнозируют рост, а 35% – спад. По данным ЛУН, цены на вторичном рынке столицы снизились на 6% за последние полгода, оставаясь стабильными за последние четыре месяца.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На первичном рынке 42% респондентов ожидают подорожания, в то время как 31% считают, что цены останутся без изменений.
Одесса
Одесса демонстрирует схожие настроения: 41% опрошенных уверены, что цены на вторичке останутся на уровне, 23% ожидают роста, а 36% — падения.
За последние полгода вторичный рынок недвижимости в Одессе подешевел на 9%. Однако на первичном рынке 41% респондентов ожидают рост, совпадающий с 5-процентным повышением цен на новостройки.
Львов
Во Львове 41% респондентов считают, что цены на вторичном рынке останутся стабильными, 31% ожидают подорожания, а 28% прогнозируют понижение.
На первичном рынке 46% респондентов предполагают рост цен, в то время как данные ЛУН свидетельствуют о 4% подорожания новостроек во Львове за последние полгода.
По мнению руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, опрос свидетельствует о растущей осведомленности украинцев в рыночных процессах.
" Результаты опроса свидетельствуют о высокой осведомленности общества в рыночных процессах и их заинтересованности темой недвижимости. Те, кто ожидает снижения цен, вероятно откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий", - отметила она.
Согласно сообщению, данные опроса соответствуют фиксируемой реальности в статистике ЛУН за последние полгода.
Добавим, с начала года на рынке недвижимости Украины зафиксировано оживление в ценах на жилье, особенно по поводу купли-продажи однокомнатных квартир. Этот тренд прослеживается почти во всех регионах.