Ціни в новобудовах можуть зрости, а на вторинці – ні: чого очікують українці у Києві, Львові та Одесі

Опитування, проведене аналітичним центром ЛУН серед 1100 потенційних покупців житла в Києві, Львові та Одесі, показало настрої українців щодо майбутніх змін цін на ринку нерухомості. Більшість респондентів вважає, що ціни на вторинному ринку залишаться стабільними, тоді як на первинному ринку – зростуть.

Про це повідомляє пресслужба ЛУН.

Київ

У Києві 37% опитаних очікують стабільності цін на вторинному ринку, 28% прогнозують зростання, а 35% – спад. За даними ЛУН, ціни на вторинному ринку столиці знизилися на 6% за останні пів року, залишаючись стабільними протягом останніх чотирьох місяців.

На первинному ринку 42% респондентів очікують подорожчання, тоді як 31% вважають, що ціни залишаться без змін.

Одеса

Одеса демонструє схожі настрої: 41% опитаних впевнені, що ціни на вторинці залишаться на рівні, 23% очікують зростання, а 36% – падіння.

За останні пів року вторинний ринок нерухомості в Одесі подешевшав на 9%. Проте на первинному ринку 41% респондентів очікують зростання, що збігається з 5-відсотковим підвищенням цін на новобудови.

Львів

У Львові 41% респондентів вважають, що ціни на вторинному ринку залишаться стабільними, 31% очікують подорожчання, а 28% прогнозують зниження.

На первинному ринку 46% респондентів передбачають зростання цін, тоді як дані ЛУН свідчать про 4% подорожчання новобудов у Львові за останні пів року.

На думку керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, опитування свідчить про зростаючу обізнаність українців у ринкових процесах.

"Результати опитування свідчать про високу обізнаність суспільства у ринкових процесах і їхню зацікавленість темою нерухомості. Ті, хто очікує зниження цін, ймовірно відкладають купівлю житла, чекаючи сприятливіших умов", – зазначила вона.

Згідно з повідомленням, дані опитування відповідають реальності, що фіксується в статистиці ЛУН за останні пів року.

Додамо, від початку року на ринку нерухомості України зафіксоване пожвавлення в цінах на житло, особливо щодо купівлі-продажу однокімнатних квартир. Цей тренд прослідковується майже у всіх регіонах.