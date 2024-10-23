В 2024 году однокомнатные квартиры подорожали почти по всей Украине: где выгоднее всего покупать

С начала года на рынке недвижимости Украины зафиксировано оживление в ценах на жилье, особенно это касается купли-продажи однокомнатных квартир. Этот тренд прослеживается почти во всех регионах.

Однокомнатные квартиры – это отдельная категория жилья, его наиболее динамичный сегмент с львиной долей спроса как на покупку, так и в аренду. По ценам на однокомнатные можно проследить и общее состояние рынка.

Как свидетельствует исследование OLX Недвижимость, в 2024 году рынок демонстрирует динамичное развитие сектора с тенденцией к повышению цен. В частности, в течение девяти месяцев 2024 почти во всей Украине происходил рост цен на однокомнатные квартиры. Однако есть и города, где ситуация обстояла иначе:

В Днепре и Запорожье 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели почти на 10%, в то время как жилье в новостройках подорожало на 1% и 6%;

1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели почти на 10%, в то время как жилье в новостройках подорожало на 1% и 6%; В Херсоне тоже наблюдается незначительное снижение цен на квартиры на вторичном рынке – на 3%, а вот на первичном – жилье подешевело на 28%;

тоже наблюдается незначительное снижение цен на квартиры на вторичном рынке – на 3%, а вот на первичном – жилье подешевело на 28%; В Харькове 1-комнатные варианты на вторичке подешевели на 3%, а первичный рынок поднялся на 1%.

1-комнатные варианты на вторичке подешевели на 3%, а первичный рынок поднялся на 1%. В Киевской области цены на первичном рынке также снизились на 5%, в то время как квартиры на вторник выросли в цене на 4%.

Инфографика: Olx Недвижимость

На уровне января 2024 г. остаются цены на вторичные однокомнатные квартиры в Одессе и Кропивницком, хотя стоимости на новое жилье выросли в городах на 2% и 6% соответственно.

Умеренный рост цен произошел в большинстве областных центров Украины: в Виннице, Черкассах, Киеве, Черновцах, Чернигове, Хмельницком, Тернополе, Сумах, Львове и Житомире цены на покупку 1-комнатной квартиры на первичке и вторичке увеличились на 2-9%.

Самые дорогие города Украины по ценам на жилье

По городам, с самыми высокими ценами на покупку 1-комнатных квартир, в начале года были Киев, Львов, Ужгород, Черновцы и Днепр. По состоянию на сентябрь к ним добавилось Ровно. Стоимость однокомнатной квартиры на первичке в этих городах колеблется от 2 до 2.7 миллиона грн.

Инфографика: Olx Недвижимость

Вторичка в этих городах порой значительно дешевле: здесь вилка цен начинается с 1,3 миллиона гривен и доходит до 2,7 миллиона, как среди вариантов в новостройках.

Наибольший прирост цен с начала 2024 г. зафиксирован в следующих городах:

в Ужгороде , где на 23% подорожали однокомнатные квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках;

, где на 23% подорожали однокомнатные квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках; в Луцке – здесь на 19% поднялась медианная цена на 1-комнатные квартиры на первичном, и на 32% на вторичном рынке;

– здесь на 19% поднялась медианная цена на 1-комнатные квартиры на первичном, и на 32% на вторичном рынке; в Ровно : здесь на первичном рынке произошел подъем на 19%, а на 24% выросли цены на вторичном рынке;

: здесь на первичном рынке произошел подъем на 19%, а на 24% выросли цены на вторичном рынке; в Полтаве на 12% подорожали 1-комнатные квартиры в новостройках и на 9% выросла их цена на вторичном рынке;

на 12% подорожали 1-комнатные квартиры в новостройках и на 9% выросла их цена на вторичном рынке; в Николаеве на 17% поднялась цена на первинции, на 6% – на вторичном рынке;

на 17% поднялась цена на первинции, на 6% – на вторичном рынке; в Ивано-Франковске вторичное жилье поднялось в цене на 14%, но без изменений осталась стоимость 1-комнатных квартир в новостройках.

Инфографика: Olx Недвижимость

Наибольший рост предложений на продажу квартир произошел в Чернигове, Херсоне, Сумах, Ужгороде, Кропивницком и Ивано-Франковске. В то же время количество отзывов на объявления по продажам увеличилось в основном на вторичке в Херсоне, Хмельницком, Харькове, Ужгороде, Полтаве, Одессе, Кропивницком, Киеве и Виннице.



