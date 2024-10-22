Квартиры в новостройках дальше дорожают: аналитики назвали пять причин

В 2024 году наблюдается увеличение себестоимости строительства жилых площадей и рост цены предложения на первичном рынке жилой недвижимости.

Самая высокая ценовая динамика на рынке жилой недвижимости зафиксирована в Киевской и Львовской области, свидетельствуют данные Госстата, ГУ статистики Киева и ГУД Киевской области.

Большинство регионов, удаленных от зоны боевых действий, и дальше демонстрируют продолжение роста цен на жилую недвижимость, подчеркнут аналитики компании UTG.

В то же время в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, спрос остается сдержанным: жители не спешат с возвращением домой (особенно женщины с детьми), а вопрос покупки нового жилья откладывается даже при существующих финансовых возможностях.

Инфографика: UTG

По подсчетам аналитиков, ежегодно себестоимость постройки жилья в динамике возрастает на 14,9%. В UTG определили ключевые причины удорожания жилья:

изменение стоимости строительных материалов и оплаты труда рабочих,

внедрение современных технологий (панорамное остекление, навесные фасадные системы), автономных и передовых инженерных систем (тепловые насосы, генераторы, солнечные панели, кондиционирование, вентиляция, центральный пылесос).

эволюция концептуальных проектов с акцентом на комфорт и отдых простой новых ЖК,

релокация жителей из богатых регионов,

приказ Минразвития общин и территорий №72 о применении прогнозных среднегодовых показателей опосредованной стоимости строительства жилья по регионам Украины.



Как отметил Delo.ua руководитель стратегического консалтинга UTG Константин Олийнык, у реальных покупателей также выросли требования к стройматериалам. К примеру, покупатели любят конструкции, которые стали значительно легче благодаря использованию металлоконструкций вместо железобетонных, а также замене в некоторых элементах легких металлических сплавов.

"Также украинцы предпочитают монолитную технологию, которая позволяет быстрее возводить конструкции, предотвращает образование трещин, равномерную усадку дома, повышает прочность конструкций и делает их более долговечными, оставляет меньше швов и пустот. К тому же покупатели обращают внимание на то как дома будут выдерживать сейсмическую активность до 8 баллов без повреждений и способны они простоять около 300 лет", - пояснил Олийнык.

По этим причинам среднегодовые показатели опосредованной стоимости строительства жилья по регионам в Украине в январе 2022 г. составляли 16 003 грн за кв. метр, в январе 2023-го уже выросли до 20 259 грн, а в апреле этого года составили 21 546 грн за квадрат.

На фоне роста себестоимости жилья самые высокие средние цены предложения на первичном рынке в сентябре зафиксированы в Киеве – $1300 за кв. метр или 53 600 грн., во Львове – $1400 или 58 000 грн. Дешевле всего квадратный метр стоит в Харькове – $690 или 29 000 грн за квадрат.

На столичном рынке себестоимость строительства жилья демонстрирует самые высокие показатели по стране. Так, в январе 2022 года строительство квадратного метра жилья в Киеве стоило 18 704 грн, в январе 2023 года уже 23 679 грн, а в апреле текущего года — 25 183 грн за квадрат.

Причем эти показатели относятся к общей площади и не учитывают стоимость привлечения земельного участка (+8-15%), рекламу, маркетинг и затраты на продвижение комплекса, стоимость привлечения финансовых ресурсов, затраты на организацию работы отдела продаж и некоторые другие статьи, подчеркнули в UTG.

Для корректной оценки себестоимости квадратного метра продажной площади (GSA) необходимо дополнительно вводить поправку на расходы по общим площадям для обеспечения эксплуатации дома – это коридоры, проходы, лестничные клетки, лифтовые узлы (+20-25%).