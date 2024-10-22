Квартири в новобудовах далі дорожчають: аналітики назвали п'ять причин

У 2024 році спостерігається збільшення собівартості спорудження житлових площ та зростання ціни пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості.

Найбільша цінова динаміка на ринку житлової нерухомості зафіксована у Київській та Львівській області, свідчать дані Держстату, ГУ статистики Києва та ГУС Київської області.

Більшість регіонів, віддалених від зони бойових дій, і далі демонструють продовження зростання цін на житлову нерухомість, наголошуть аналітики компанії UTG.

Водночас у крупних містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, попит залишається стриманим: мешканці не поспішають з поверненням додому (особливо жінки з дітьми), а питання купівлі нового житла відкладається, навіть за існуючих фінансових спроможностей.

Інфографіка: UTG

За підрахунками аналітиків, щорічно собівартість спорудження житла в динаміці зростає на 14,9%. В UTG визначили ключові причини здорожчання житла:

зміна вартості будівельних матеріалів і оплати праці робітників,

впровадження сучасних технологій (панорамне скління, навісні фасадні системи), автономних та передових інженерних систем (теплові насоси, генератори, сонячні панелі, кондиціювання, вентиляція, центральний пилосос).

еволюція концептуальних проектів з акцентом на комфорт і відпочинковий простів нових ЖК,

релокація мешканців з багатих регіонів,

наказ Мінрозвитку громад та територій №72 щодо застосування прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.



Як зазначив Delo.ua керівник кепартаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник, у реальних покупців також зросли вимоги до будматеріалів. Наприклад, покупці полюбляють конструкції, які стали значно легшими завдяки використанню металоконструкцій замість залізобетонних, а також заміні в деяких елементах металевих сплавів, які мають меншу вагу порівняно із звичайним вуглецем.

"Також українці віддають перевагу монолітної технології, яка дозволяє швидше зводити конструкції, запобігає утворенню тріщин, рівномірне усаджування будинку, підвищує міцність конструкцій і робить їх більш довговічними, залишає менше швів і пустот. До того ж покупці звертають увагу на те як будинки будуть витримувати сейсмічну активність до 8 балів без пошкоджень і здатні вони простояти близько 300 років. Такі вимоги потребують інших видів цементу та сталі", - наголосив Олійник.

Через ці причини середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами в України у січні 2022 року складали 16 003 грн за квадратний метр, у січні 2023-го вже зросли до 20 259 грн, а у квітні цього року склали 21 546 грн за квадрат.

На тлі зростання собівартості житла найвищі середні ціни пропозиції на первинному ринку у вересні зафіксовані у Києві – $1300 за кв. метр або 53 600 грн, у Львові – $1400 або 58 000 грн. Найдешевше квадратний метр коштує у Харкові – $690 або 29 000 грн за квадрат.

На столичному ринку собівартість будівництва житла демонструє найвищі показники по країні. Так, у січні 2022 року спорудження квадратного метру житла у Києві коштувало 18 704 грн, у січні 2023 року вже 23 679 грн, а у квітні поточного року – 25 183 грн за квадрат.

При чому ці показники відносяться до загальної площі та не враховують: вартість залучення земельної ділянки (+8-15%), рекламу, маркетинг та витрати на просування комплексу, вартість залучення фінансових ресурсів, витрати на організацію роботи відділу продажу та деякі інші статті, наголошують в UTG.

Для коректної оцінки собівартості квадратного метру продажної площі (GSA) необхідно додатково вводити поправку на витрати щодо загальних площ для забезпечення експлуатації будинку - це коридори, проходи, сходові клітини, ліфтові вузли (+20-25%).