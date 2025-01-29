40% українців переконані, що ціни на квартири у новобудовах зростуть

Більшість українців сподіваються, що ціни на житло врешті-решт стабілізуються. Кількість тих, хто очікує на зростання чи падіння вартості житла, приблизно однакова.

Купити квартиру на вторинному ринку нерухомості в Києві, Львові чи Одесі буде значно дешевше, ніж на первинному. Згідно з опитуваннями ЛУН, більшість українців очікують, що вартість житла на вторинці не зміниться, а ціни в новобудовах зростуть.

Зокрема, у Києві 28% респондентів вважають, що ціна на вторинному ринку зросте, 37% — що не зміниться, 35% очікують її зниження. За останні пів року ціни на вторинці в Києві знизилися на 6%. Протягом останніх чотирьох місяців вони залишаються стабільними, що підтверджує прогнози респондентів.

Інфографіка: ЛУН

На первинному ринку 42% потенційних покупців очікують зростання цін, 31% — що ціни залишаться без змін, і 27% вважають, що вони знизяться. За останні пів року ціни на новобудови в Києві зросли на 8%.

Щодо Одеси у опитаних подібні очікування: 23% респондентів очікують зростання цін на вторинці, 41% вважають, що вони не зміняться, 36% — що знизяться. За останні пів року ціни на вторинному ринку Одеси впали на 9%.

Інфографіка: ЛУН

Щодо первинного ринку, 41% респондентів вважають, що ціни зростуть, 35% — що залишаться без змін, і 23% очікують зниження. Дані ЛУН свідчать про зростання цін на первинному ринку Одеси на 5%.

У Львові 31% українців прогнозують зростання цін на вторинці, 41% — що вони залишаться без змін, 28% — що знизяться. За останні пів року ціни на вторинному ринку тут зросли на 5%.

Інфографіка: ЛУН

На первинному ринку 46% респондентів прогнозують подальше зростання цін, 30% — що ціни залишаться стабільними, 24% — що знизяться. За останні пів року ціни на новобудови у Львові зросли на 4%.

«Результати опитування свідчать про високу обізнаність суспільства у ринкових процесах і їхню зацікавленість темою нерухомості. Ті, хто очікує зниження цін, ймовірно відкладають купівлю житла, чекаючи сприятливіших умов», — зауважила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

За її словами, опитування також засвідчило, що в Києві ніхто не впевнений в майбутньому і незрозуміло, що буде відбуватись з цінами і на первинці і на вторинці. Проте переважає думка про стабільність, але кількість тих, хто очікує зростання чи зниження, приблизно однакова. У Львові ситуація схожа, а в Одесі більше респондентів очікують що ціни залишаться на тому ж рівні.

Загалом було опитано понад 1100 респондентів з Києва, Львова та Одеси, які потенційно планують купівлю житла.