Где в Украине дорожает и дешевеет жилье: динамика цен за 2024 год

Цены на жилье в Украине удерживают баланс: растут на западе, падают – в восточных регионах.

Самые дешевые квартиры в Украине можно купить в самых уязвимых регионах, приближенных к линии фронта. Дорого купить квартиру – в западных областях и в Киеве. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA

Первичный рынок жилья: как изменились цены в Украине

В 2024 году в Украине сдали в эксплуатацию 181 новостроек (358 секций). Наибольшее количество завершенных объектов – в Киевской (без учета Киева) и во Львовской области.

Средняя самая дорогая стоимость за один квадратный метр в долларе в Киеве – $1342, однако за год она снизилась на 4%, по состоянию на конец года.

Вторую строчку по стоимости нового жилья занимает Закарпатская область с $1171 – цена за квадрат выросла за год на 14%. Третью – Львовская область, где средняя цена выросла на 3% до отметки $1090 за метр.

Вторичный рынок жилья: как изменились цены в Украине

В течение 2024 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от владельцев дорожали в подавляющем большинстве областей.

Согласно исследованию, больше всего за год подорожали цены в Закарпатье — плюс 30%, в Волынской области — плюс 38%, Ровенской — плюс 36% и Житомирской — плюс 24%.

Больше всего подешевели цены в Херсонской и Харьковской области — минус 42% и 20%

Киев остается самой дорогой локацией для покупки вторичного жилья: в среднем $79 тыс. за однокомнатную квартиру, $115 тыс. за двухкомнатную и $155 тыс. за трехкомнатную Львовская область, а третье место делят Закарпатская и Волынская области.

Дешевле купить квартиру в прифронтовых регионах. Здесь можно купить однокомнатную до $25 тысяч. В частности, средние цены в наиболее уязвимых регионах составляют:

в Херсонской области — $13 800 за однокомнатную квартиру,

в Запорожской обл. — $19 733,

Сумской — $22 150,

Николаевской — $22422,

в Харьковской области – $25 511.

Цены на жилье в Киеве: итоги 2024 года

Если анализировать цены на квартиры в Киеве, то в течение года они колебались в пределах погрешности как на вторичном, так и на первичном рынке. По данным исследования DIM.RIA, наивысшую цену за квадратный метр в новостройке имеет Печерский район, в среднем $2695 (-0,7% в год). В Деснянском районе столицы можно приобрести самое дешевое жилье в среднем $909 за квадрат (-4% за год).

На вторичном рынке столицы дорогим остается Печерский район, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском.

В большинстве районах столицы жилье на вторичном рынке дешевело в течение всего 2024 года.

Исключение составляют только трехкомнатные квартиры, которые подорожали в большинстве районов. Больше всего в Печерском, Шевченковском и Оболонском районах – на 39%, 22% и 16% соответственно.