Квартиры дешевеют? Киев спустился в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы

За пять последних месяцев Киев потерял четыре строчки в рейтинге европейских городов с самым дорогим жильем.

Еще в августе он занимал 100-ю позицию, в январе 2025-го спустился на 104-ю. Теперь его соседями по ценам на квартиры стали болгарская Варна и румынские Яссы.

В то же время в десятке городов с самой дорогой недвижимостью в Европе цены тоже откатились. В частности, подешевели цены в Цюрихе – с $27 тыс. до $24 тыс. за квадратный метр, а также в Женеве – с $21 тыс. до $18 тыс. за квадрат. Вылетели из первой десятки скандинавские страны. Однако значительно подорожали Лондон и Вена – с $16,8 до $19,5 тысяч, передает корреспондент Delo.ua.

Несмотря на то, что последние два года имущество в странах ЕС стремительно дорожает, во многих странахк этому причастны в том числе и украинские беженцы. Например, в 2023 году украинцы купили в Польше 7 700 квартир, несмотря на внушительные цены - $3-4 тыс. за метр.

ТОП-10 стран ЕС с самой дорогой недвижимостью

По данным статистики Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в частности недвижимости, топ-10 городов с самым дорогим жильем за пять месяцев также претерпело изменения, хотя лидерами продолжают оставаться Швейцария, Британия и Франция. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не 2 тысячи евро, как в Киеве, а десятки тысяч.

Город Средняя цена за 1 кв.м квартиры в центре города в январе 2025 года. Numbeo) Цюрих, Швейцария 23 423 евро Лондон, Великобритания 18 990 евро Женева, Швейцария 17 500 евро Лозанна, Швейцария 16 809 евро Берн, Швейцария 12 723 евро Париж, Франция 11 854 евро Мюнхен, Германия 11 804 евро Люксембург, Люксембург 10 419 евро Вена, Австрия 9 820 евро Стокгольм, Швеция 9 524 евро

Всередине рейтинга расположились Польша, Эстония, Литва, Хорватия и Ирландия. Для покупки аналогичной квартиры гражданам этих стран нужно отложить 8-11-летних зарплат. Для Нидерландов, Португалии, Великобритании, Греции, Румынии и Италии этот показатель составляет 6-8 годовых зарплат, а для Словении и Дании – 5-6 годовых зарплат.

Самое дешевое жилье в восточноевропейских городах: Кишинев (Молдова) – 1 682 евро за кв. метр, Сибиу (Румыния) – 1 724 евро, Пловдив и Бургас (Болгария) – 1 783 и 1 984 евро, Приштина (Косово) – 2 000 евро, Скопье (Северная Македония) – 2 134 евро, Лодзь и Щецин ( Польша) – 2268 евро и 2 251 евро, Ниш (Сербия) – 2024 евро, Дебрецен (Венгрия) – 2074 евро за кв. метр.

Города Украины в рейтинге городов с дорогим жильем

Киев занял 104-ю позицию в рейтинге с ценой 2218,31 евро за квадратный метр жилья в центре столицы. Еще полгода назад занимал 100 ступенек со стоимостью 2430 евро за квадрат.

В рейтинге дорогих городов в январе также фигурируют такие украинские города, как Львов (114 ступень) – 1 818 евро за кв.метр, Одесса (№123) 1 239, Днепр (№125) – 1 197 евро и даже Харьков (126) 1139 евро за квадрат.

Ранее Delo.ua писало о том, что по стоимости аренды жилья Киев также отстает среди европейских столиц.