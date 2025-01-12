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Квартиры дешевеют? Киев спустился в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы
За пять последних месяцев Киев потерял четыре строчки в рейтинге европейских городов с самым дорогим жильем.
Еще в августе он занимал 100-ю позицию, в январе 2025-го спустился на 104-ю. Теперь его соседями по ценам на квартиры стали болгарская Варна и румынские Яссы.
В то же время в десятке городов с самой дорогой недвижимостью в Европе цены тоже откатились. В частности, подешевели цены в Цюрихе – с $27 тыс. до $24 тыс. за квадратный метр, а также в Женеве – с $21 тыс. до $18 тыс. за квадрат. Вылетели из первой десятки скандинавские страны. Однако значительно подорожали Лондон и Вена – с $16,8 до $19,5 тысяч, передает корреспондент Delo.ua.
Несмотря на то, что последние два года имущество в странах ЕС стремительно дорожает, во многих странахк этому причастны в том числе и украинские беженцы. Например, в 2023 году украинцы купили в Польше 7 700 квартир, несмотря на внушительные цены - $3-4 тыс. за метр.
ТОП-10 стран ЕС с самой дорогой недвижимостью
По данным статистики Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в частности недвижимости, топ-10 городов с самым дорогим жильем за пять месяцев также претерпело изменения, хотя лидерами продолжают оставаться Швейцария, Британия и Франция. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не 2 тысячи евро, как в Киеве, а десятки тысяч.
|Город
|Средняя цена за 1 кв.м квартиры в центре города в январе 2025 года. Numbeo)
|Цюрих, Швейцария
|23 423 евро
|Лондон, Великобритания
|18 990 евро
|Женева, Швейцария
|17 500 евро
|Лозанна, Швейцария
|16 809 евро
|Берн, Швейцария
|12 723 евро
|Париж, Франция
|11 854 евро
|Мюнхен, Германия
|11 804 евро
|Люксембург, Люксембург
|10 419 евро
|Вена, Австрия
|9 820 евро
|Стокгольм, Швеция
|9 524 евро
Всередине рейтинга расположились Польша, Эстония, Литва, Хорватия и Ирландия. Для покупки аналогичной квартиры гражданам этих стран нужно отложить 8-11-летних зарплат. Для Нидерландов, Португалии, Великобритании, Греции, Румынии и Италии этот показатель составляет 6-8 годовых зарплат, а для Словении и Дании – 5-6 годовых зарплат.
Самое дешевое жилье в восточноевропейских городах: Кишинев (Молдова) – 1 682 евро за кв. метр, Сибиу (Румыния) – 1 724 евро, Пловдив и Бургас (Болгария) – 1 783 и 1 984 евро, Приштина (Косово) – 2 000 евро, Скопье (Северная Македония) – 2 134 евро, Лодзь и Щецин ( Польша) – 2268 евро и 2 251 евро, Ниш (Сербия) – 2024 евро, Дебрецен (Венгрия) – 2074 евро за кв. метр.
Города Украины в рейтинге городов с дорогим жильем
Киев занял 104-ю позицию в рейтинге с ценой 2218,31 евро за квадратный метр жилья в центре столицы. Еще полгода назад занимал 100 ступенек со стоимостью 2430 евро за квадрат.
В рейтинге дорогих городов в январе также фигурируют такие украинские города, как Львов (114 ступень) – 1 818 евро за кв.метр, Одесса (№123) 1 239, Днепр (№125) – 1 197 евро и даже Харьков (126) 1139 евро за квадрат.
Ранее Delo.ua писало о том, что по стоимости аренды жилья Киев также отстает среди европейских столиц.