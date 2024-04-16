По стоимости аренды жилья Киев в 3-4 раза отстает от европейских столиц

Аренда квартиры в Киеве до сих пор остается втрое дешевле, чем в Париже.

Аренда квартиры в столице Украины остается одной из самых дешевых в Европе. Снять приличное жилье в Киеве можно в четыре раза дешевле, чем в Амстердаме или Риме и втрое дешевле, чем в Париже или Лассабоне.

По данным сервиса Housing Anywhere, в Европе цены на аренду приостановили рост, наблюдавшийся в последние месяцы, однако еще не начали падать.

Такие города как Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт, постоянно входят в топ-10 по стоимости квартир, комнат и студий, особые проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.

Инфографика: HousingAnywhere

Из всех охваченных сервисом 28 европейских городов городов в топ-10 только Мюнхен испытал снижение цен на все типы недвижимости по сравнению с прошлым годом. Амстердам, хоть и остается самым дорогим городом для аренды всех типов недвижимости, однако цены на студии там немного снизились на 0,6%.

Турин и Валенсия показали наибольший рост арендной платы по сравнению с прошлым годом на 37,5% и 33,3%, но, несмотря ни на что, с самыми низкими арендными ставками (1100 и 1400 евро) среди крупных городов в западной Европе.

Амстердам и Рим – два города с самой большой ценой на квартиры с минимальным повышением арендной платы по сравнению с прошлым годом на 0,1% и 2,6% соответственно. Аренда квартиры в Амстердаме в апреле 2024-го стоит 2275 евро, в Париже – 1862 евро, в Лиссабоне – 1700 евро. Стоимость аналогичной квартиры в Киеве – 500 евро.

Относительно Лиссабона после большого роста цен в 2023 году он регистрировал значительное снижение на 21,1% по сравнению с прошлым годом, что сделало его девятым городом с самыми дорогими ценами на квартиры в Европе с арендной ставкой 1700 евро.

Однокомнатные квартиры студии: цены в странах Европы

Некоторые города Германии подверглись падению цен, например Штутгарт и Берлин со снижением на 26,2% и 7,7% соответственно. В то же время, в некоторых итальянских городах наблюдается резкий рост. Болонья занимает пятое место среди самых дорогих городов для студий ростом не менее чем на 25%.

Рим занимает девятую позицию со средней арендной платой 1200 евро и ростом на 20% по сравнению с прошлым годом. В Испании в Мадриде наблюдается рост на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, постепенно сокращая разрыв с ценами в Барселоне.

Инфографика: HousingAnywhere

Валенсия продемонстрировала один из самых больших ростов цен на аренду по сравнению с прошлым годом (23%), но все еще предлагает более доступные цены на аренду со средней стоимостью 800 евро.

Аренда квартир в Киеве в апреле 2024 года.

В Киеве цены на аренду жилья в последние месяцы оставались почти неизменными. Однокомнатные стартуют от 13 тыс. грн, двухкомнатные – с 19-20 тыс. грн.

Однако, по данным ЛУН, после зимней спячки резко начала расти стоимость аренды трехкомнатных квартир – за последний месяц на 16,67%. Этот рост можно считать сезонным, и по прогнозам аналитиков ЛУН, в ближайшее время однокомнатные и двухкомнатные квартиры тоже почувствуют подорожание.

Инфографика: ЛУН

"Даже с ценами до полномасштабного вторжения, аренда в украинской столице была ощутимо ниже европейских столиц. Да, объем нашей экономики и платежеспособность также были и остаются меньше, но по всем экономическим показателям стоимость аренды должна быть выше. Это же касается и стоимости жилья для покупки. Согласно расчетам экономистов при росте ВВП до уровня соседних стран, цены на недвижимость в Украине могут ощутимо вырасти", – отмечает бренд-директор ЛУН Денис Судилковский.

В целом, по его словам, рынок аренды недвижимости в Украине значительно динамичнее и гибче, чем в других европейских странах. Для нас колебания в пределах 20% в течение полугода являются нормальными.

Рынок моментально реагирует на любые изменения в стране, на фронте, в экономике и так же быстро возвращается в норму.