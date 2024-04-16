За вартістю оренди житла Київ пасе задніх серед європейських столиць

Оренда квартири у Києві досі залишається втричі дешевшою, ніж в Парижі.

Оренда квартири у столиці України залишається однією з найдешевших у Європі. Винайняти пристойне житло в Києві можна в чотири рази дешевше, ніж в Амстердамі чи Римі та утричі дешевше, ніж в Парижі чи Лассабоні.

За даними сервісу HousingAnywhere, в Європі ціни на оренду призупинили зростання, яке спостерігалось останніми місяцями, проте ще не почали падати.

Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій, особливі проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.

Інфографіка: HousingAnywhere

Із усіх охоплених сервісом 28 європейських міст міст у топ-10 лише Мюнхен зазнав зниження цін на всі типи нерухомості порівняно з минулим роком. Амстердам, хоч і залишається найдорожчим містом для оренди усіх типів нерухомості, проте ціни на студії там трохи знизилися на 0,6%.

Турин і Валенсія показали найбільше зростання орендної плати порівняно з минулим роком на 37,5% і 33,3%, але попри все з найнижчими орендними ставками (1100 і 1400 євро) серед великих міст у західній Європі.

Амстердам і Рим – два міста з найбільшою ціною на квартири з мінімальним підвищенням орендної плати порівняно з минулим роком на 0,1% і 2,6% відповідно. Оренда квартири в Амстердамі у квітні 2024-го коштує 2 275 євро, в Парижі – 1 862 євро, в Лісабоні – 1 700 євро. Вартість аналогічної квартири в Києві – 500 євро.

Щодо Лісабону, після великого зростання цін у 2023 році, він реєстрував значне зниження на 21,1% порівняно з минулим роком, що зробило його дев’ятим містом з найдорожчими цінами на квартири в Європі з орендною ставкою 1700 євро.

Однокімнатні квартири студії: ціни в країнах Європи

Деякі міста Німеччини зазнали падіння цін, наприклад Штутгарт і Берлін зі зниженням на 26,2% і 7,7% відповідно. На противагу цьому, в деяких італійських містах спостерігається різке зростання. Болонья посідає п’яте місце серед найдорожчих міст для студій, зростанням не менше ніж на 25%.

Рим займає дев'яту позицію з середньою орендною платою 1200 євро та зростанням на 20% порівняно з минулим роком. В Іспанії в Мадриді спостерігається зростання на 13,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, поступово скорочуючи розрив з цінами в Барселоні.

Інфографіка: HousingAnywhere

Валенсія продемонструвала одне з найбільших зростань цін на оренду порівняно з минулим роком (23%), але все ще пропонує доступніші ціни на оренду із середньою вартістю 800 євро.

Оренда квартир у Києві у квітні 2024

У Києві ціни на оренду житла протягом останніх місяців залишались майже незмінними. Однокімнатні стартують від 13 тис. грн, двокімнатні - з 19-20 тис. грн.

Проте, за даними ЛУН, після зимової сплячки різко почала зростати вартість оренди трикімнатних квартир - за останній місяць на 16,67%. Це зростання можна вважати сезонним, і за прогнозами аналітиків ЛУН, найближчим часом однокімнатні та двокімнатні квартири теж відчують здорожчання.

Інфографіка: ЛУН

"Навіть з цінами до повномасштабного вторгнення, оренда в українській столиці була відчутно нижча за європейські столиці. Так, обʼєм нашої економіки та платоспроможність також були і залишаються меншими, але за всіма економічними показниками вартість оренди мала бути вищою. Це ж стосується і вартості житла для купівлі. Згідно з розрахунками економістів при зростанні ВВП до рівня сусідніх країн, ціни на нерухомість в Україні можуть відчутно вирости", – зазначає бренд-директор ЛУН Денис Суділковський.

Загалом, за його словами, ринок оренди нерухомості в Україні значно динамічніший та гнучкіший, ніж в інших європейських країнах. Для нас коливання в межах 20% протягом пів року є нормальним.

Ринок моментально реагує на будь-які зміни в країні, на фронті, в економіці, і так само швидко повертається в норму.