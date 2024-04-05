Оренда квартир активізувалась на тлі сповільнення продажу: ціни по регіонах

Найбільше подорожчала оренда у Чернігівській та Закарпатській області.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Навесні оренда квартир у регіонах України трохи пожвавилась. Після невеликого просідання активності та цін у зимовий період сьогодні спостерігається збільшення попиту.

Як наголосила в коментарі Delo.ua голова київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Ковтун, сьогодні зменшилась активність на ринку продажів, натомість оренда показує зростання ринку.

"Попит є, особливо на недорогі квартири. Проте усі орендарі хочуть сучасне житло і з ремонтом. Якщо без ремонту, навіть дивитись не хочуть", - наголосила Ковтун.

За її словами, ціни у порівнянні з кінцем 2023 року не впали, а на популярні категорії навіть виросли.

За даними маркетплейсу DIM.RIA, на початку весни 2024 року кількість пропозиції оренди дещо знизилася. Таким чином в Одеській області на 53% менше оголошень до попереднього місяця. У Сумській області пропозиція зменшилася на на 95%, у Полтавській - на 77%. Втім, у Дніпропетровській області на 59% стало більше оголошень.

Ціни на однокімнатні квартири підстрибнули особливо в Чернігівській - до 9 000 грн (+57% за останній місяць), Закарпатській 13 600 грн (+21%) та Сумській області 4 300 грн (+23%) за місяць.

У Києві станом на березень 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 17 849 грн, у області – 9 017 грн. Вартість столичної квартири зросла на 6% до лютого 2024 року.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі – 9 223 грн. У Святошинському та Дніпровському районі ціна складає 15 330 грн і 15 191 грн відповідно. Найвища ціна орендованого житла у Печерському районі – 23 367 грн за однокімнатну квартиру.