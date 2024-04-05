Аренда квартир активизировалась на фоне замедления продаж: цены по регионам

Больше всего подорожала аренда в Черниговской и Закарпатской области.

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Весной аренда квартир в регионах Украины немного оживилась. После небольшого проседания активности и цен в зимний период наблюдается увеличение спроса.

Как отметила в комментарии Delo.ua глава киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Ковтун, сегодня уменьшилась активность на рынке продаж, а аренда показывает рост рынка.

"Спрос есть, особенно на недорогие квартиры. Однако все арендаторы хотят современное жилье и с ремонтом. Если без ремонта даже смотреть не хотят", - подчеркнула Ковтун.

По ее словам, цены по сравнению с концом 2023 не упали, а на популярные категории даже выросли.

По данным маркетплейса DIM.RIA, в начале весны 2024 количество предложения аренды несколько снизилось. Таким образом, в Одесской области на 53% меньше объявлений к предыдущему месяцу. В Сумской области предложение уменьшилось на 95%, в Полтавской - на 77%. Впрочем, в Днепропетровской области на 59% стало больше объявлений.

Цены на однокомнатные квартиры подскочили особенно в Черниговской – до 9 000 грн (+57% за последний месяц), Закарпатской 13 600 грн (+21%) и Сумской области 4 300 грн (+23%) за месяц.

В Киеве на март 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 849 грн, в области – 9 017 грн. Стоимость столичной квартиры выросла на 6% к февралю 2024 года.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе – 9223 грн. В Святошинском и Днепровском районе цена составляет 15330 грн и 15191 грн соответственно. Самая высокая цена арендуемого жилья в Печерском районе – 23 367 грн за однокомнатную квартиру.