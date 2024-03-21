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Недвижимость
Дата публикации

Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках
Ощутимо выросли цены на аренду только в Днепре. Фото: olx.ua

Рынок аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны прошлого года. За последние полгода цены на аренду квартир в городах миллионниках выросли не более чем на 8%. Ощутимо выросли цены на аренду только в Днепре.

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Об этом сообщает пресс-служба приложения поиска аренды квартир Bird.

Учитывая стабильный рынок уже почти год, аналитики прогнозируют сезонное повышение цен и весной тоже.

"По Днепру, там немного стабилизировалась ситуация с количеством обстрелов за последние месяцы, а это всегда напрямую влияет на рынок. К тому же Днепр остается хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых городов, то есть высокий спрос, который стабильно держится в городе, увеличивает медиану стоимости аренды жилья", - объясняют эксперты.

Одесса регулярно страдает от обстрелов, последние недели они существенно увеличились, поэтому там наблюдается снижение цен на двух- и трехкомнатные квартиры.

В Харькове все еще стабильно низкая стоимость аренды квартир, однако в последние недели аналитики Bird наблюдают небольшие, но изменения в цене. Медиана стоимости трехкомнатных квартир выросла на 0,6%.

"Возможно, весной квартиры немного вырастут в цене так же, как и в других регионах. Однако ситуация на рынке все еще напрямую зависит от ситуации на фронте", - подчеркивают аналитики.

Как изменились цены на аренду недвижимости в городах миллионниках:

Киев

1-комнатные – 14 000 грн (6 мес назад – +7%)

2-комнатные – 20 000 грн (6 мес назад – +2% грн)

3-комнатные – 32 500 грн (6 мес назад – +4% грн)

Фото 2 — Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Львов

1-комнатные – 15 500 грн (6 мес назад – +1% грн)

2-комнатные – 17 000 грн (6 мес назад – -5% грн)

3-комнатные – 19 450 грн (6 мес назад – -7% грн)

Фото 3 — Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Днепр

1-комнатные – 10 500 грн   (6 мес назад – +14%)

2-комнатные – 18 000 грн (6 мес назад – +33%)

3-комнатные – 19 000 грн (6 мес назад – 23% грн)

Фото 4 — Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Одесса

1-комнатные – 7 350 грн (6 мес назад – -8%)

2-комнатные – 9 700 грн (6 мес назад – -3%)

3-комнатные – 15 450 грн (6 мес назад – +3%)

Фото 5 — Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Харьков

1-комнатные – 4 000 грн (6 мес назад – 0%)

2-комнатные – 6 000 грн (6 мес назад – 0%)

3-комнатные – 8 050 грн (6 мес назад – +0,6%)

Фото 6 — Как изменились цены на аренду квартир в городах миллионниках

Квартиры на вторичном рынке подорожали почти во всех регионах

Цены на квартиры на вторичном рынке почти во всех регионах Украины продолжают расти.

За последние 6 месяцев стоимость вторички ощутимо выросла. Медиана однокомнатной в феврале во Львове составляет $ 60 000, что на 7% больше полугода назад, двухкомнатной $ 91 100 (+12%) трехкомнатной $ 110 900 (+6%).

Существенно подорожало жилье во Франковске: за последние полгода цены на 1-комнатные подскочили на 20% – до $36 000, на 13% выросли цены в 2-комнатных – $49 100 и 3-комнатных – $65 000.

В Киеве также немного подросла и в феврале медиана стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет $68 000, двухкомнатной – $85 000. Медиана реальной стоимости проданных квартир составляет $55 000 для однокомнатной и $75 000 для двухкомнатной.

В Одессе цены на вторник тоже выросли. Медиана однокомнатной – $40 000 (+11% за последние пол года), двухкомнатной – 58 300$ (+5% за последние пол года), трехкомнатной – $80 000 (+6% за последние пол года).

Автор:
Светлана Манько