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Як змінилися ціни на оренду квартир в містах мільйонниках
Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. За останніх пів року ціни на оренду квартир в містах мільйонниках виросли не більше ніж на 8%. Відчутно виросли ціни на оренду лише в Дніпрі.
Про це повідомляє пресслужба застосунку пошуку оренди квартир Bird.
Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж.
"Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, а це завжди напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла", - пояснюють експерти.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Натомість Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились, тому там спостерігається зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.
У Харкові все ще стабільно низька вартість оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%.
"Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само, як і в інших регіонах. Проте ситуація на ринку все ще напряму залежить від ситуації на фронті", - підкреслюють аналітики.
Як змінилися ціни на оренду нерухомості в містах мільйонниках:
Київ
1-кімнатні – 14 000 грн (6 міс тому – +7%)
2-кімнатні – 20 000 грн (6 міс тому – +2% грн)
3-кімнатні – 32 500 грн (6 міс тому – +4% грн)
Львів
1-кімнатні – 15 500 грн (6 міс тому – +1% грн)
2-кімнатні – 17 000 грн (6 міс тому – -5% грн)
3-кімнатні – 19 450 грн (6 міс тому – -7% грн)
Дніпро
1-кімнатні – 10 500 грн (6 міс тому – +14%)
2-кімнатні – 18 000 грн (6 міс тому – +33%)
3-кімнатні – 19 000 грн (6 міс тому – 23% грн)
Одеса
1-кімнатні – 7 350 грн (6 міс тому – -8%)
2-кімнатні – 9 700 грн (6 міс тому – -3%)
3-кімнатні – 15 450 грн (6 міс тому – +3%)
Харків
1-кімнатні – 4 000 грн (6 міс тому – 0%)
2-кімнатні – 6 000 грн (6 міс тому – 0%)
3-кімнатні – 8 050 грн (6 міс тому – +0,6%)
Квартири на вторинному ринку подорожчали майже у всіх регіонах
Ціни на квартири на вторинному ринку майже у всіх регіонах України продовжують зростати.
За останні 6 місяців вартість вторинки відчутно виросла. Медіана однокімнатної в лютому у Львові становить $60 000, що на 7% більше ніж пів року тому, двокімнатної $91 100 (+12% ) трикімнатної $110 900 (+6%).
Суттєво подорожчало житло у Франківську: за останні півроку ціни на 1-кімнатні підскочили на 20% - до $36 000, на 13% зросли ціни у 2-кімнатних - $49 100 та 3-кімнатних - $65 000.
В Києві також трохи підросла і в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $68 000, двокімнатної — $85 000. Медіана реальної вартості проданих квартир становить $55 000 для однокімнатної та $75 000 для двокімнатної.
В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — $40 000 (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 300$ (+5% за останні пів року), трикімнатної — $80 000 (+6% за останні пів року).