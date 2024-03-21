Як змінилися ціни на оренду квартир в містах мільйонниках

Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. За останніх пів року ціни на оренду квартир в містах мільйонниках виросли не більше ніж на 8%. Відчутно виросли ціни на оренду лише в Дніпрі.

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Про це повідомляє пресслужба застосунку пошуку оренди квартир Bird.

Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж.

"Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, а це завжди напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла", - пояснюють експерти.

Натомість Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились, тому там спостерігається зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.

У Харкові все ще стабільно низька вартість оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%.

"Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само, як і в інших регіонах. Проте ситуація на ринку все ще напряму залежить від ситуації на фронті", - підкреслюють аналітики.

Як змінилися ціни на оренду нерухомості в містах мільйонниках:

Київ

1-кімнатні – 14 000 грн (6 міс тому – +7%)

2-кімнатні – 20 000 грн (6 міс тому – +2% грн)

3-кімнатні – 32 500 грн (6 міс тому – +4% грн)

Львів

1-кімнатні – 15 500 грн (6 міс тому – +1% грн)

2-кімнатні – 17 000 грн (6 міс тому – -5% грн)

3-кімнатні – 19 450 грн (6 міс тому – -7% грн)

Дніпро

1-кімнатні – 10 500 грн (6 міс тому – +14%)

2-кімнатні – 18 000 грн (6 міс тому – +33%)

3-кімнатні – 19 000 грн (6 міс тому – 23% грн)

Одеса

1-кімнатні – 7 350 грн (6 міс тому – -8%)

2-кімнатні – 9 700 грн (6 міс тому – -3%)

3-кімнатні – 15 450 грн (6 міс тому – +3%)

Харків

1-кімнатні – 4 000 грн (6 міс тому – 0%)

2-кімнатні – 6 000 грн (6 міс тому – 0%)

3-кімнатні – 8 050 грн (6 міс тому – +0,6%)

Квартири на вторинному ринку подорожчали майже у всіх регіонах

Ціни на квартири на вторинному ринку майже у всіх регіонах України продовжують зростати.

За останні 6 місяців вартість вторинки відчутно виросла. Медіана однокімнатної в лютому у Львові становить $60 000, що на 7% більше ніж пів року тому, двокімнатної $91 100 (+12% ) трикімнатної $110 900 (+6%).

Суттєво подорожчало житло у Франківську: за останні півроку ціни на 1-кімнатні підскочили на 20% - до $36 000, на 13% зросли ціни у 2-кімнатних - $49 100 та 3-кімнатних - $65 000.

В Києві також трохи підросла і в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $68 000, двокімнатної — $85 000. Медіана реальної вартості проданих квартир становить $55 000 для однокімнатної та $75 000 для двокімнатної.

В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — $40 000 (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 300$ (+5% за останні пів року), трикімнатної — $80 000 (+6% за останні пів року).