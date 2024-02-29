Domivka+: чому ціни на оренду з правом викупу квартири в рази вищі за звичайну оренду

Учасники програми «Domivka+ орендуй та купуй» сплачують одночасно і за викуп квартири, і за її оренду.

Ціни на оренду за новою програмою «Domivka+ орендуй та купуй» суттєво відрізняються від орендних ставок у Києві.

Ініціатор проєкту КП "Фінансова компанія Житло-інвест" пропонує для оренди з можливістю викупу вже збудовані та введені в експлуатацію квартири та здебльшого готові для проживання - з ремонтом. У квартиру можна заїжджаи одразу після підписання орендної угоди - треба лише завести меблі.

У компанії пояснили в коментарі Delo.ua, що щомісячний платіж учасника програми Domivka+ складається з трьох частин:

оренди (винагорода орендодавця),

накопичувального платежу (ціна квартири, розділена на 120 місяців),

комунальні виплати.

Орендуючи 1-кімнатну на 42 кв.м, вартістю 2 млн 400 тисяч гривень (ЖК Terracotta), перший внесок при укладанні договору складе 117 тисяч гривень (до 5%). А далі щомісячні платежі складатимуть 29 тисяч гривень - це без комунальних платежів.

Двокімнатна на 58 кв. метрів затягне на 38 тисяч гривень на місяць. А перший внесок нараховуватиме 153 тисяч гривень.

"У 29 тисяч гривень входить оренда з викупом квартири: оренда+викуп. Тобто сама орендна плата буде 9600 грн. Все решта складає викуп квартири. Комунальні платежі йдуть окремо", - пояснили в компанії.

Для порівняння: щомісячні виплати по однокімнатній квартирі (вартість 1,2 млн грн) за пільговою ставкою 3% за програмою "єОселя" складає 6 тисяч гривень на місяць, двокімнатна (3 мільйони гривень) затягує 15 тисяч грн на місяць. Проте тут обов'язково сплачується від 20% першого внеску і витрати складають від 70-100 тисяч гривень залежно від відсоткової ставки.

Середня орендна ставка на однокімнатну квартиру у Києві сьогодні складає 13 тис грн - від 7 тисяч до 26 тисяч гривень залежно від району. Загалом по Україні середняціна оренди однокімнатної, за даними Держстату, у грудні 2023-го становила 6 605 гривень на місяць.

Domivka+: скільки коштує оформлення угоди про оренду

На початковому етапі, згідно договору, необхідно одноразово сплатити перший накопичувальний платіж - 5% від ціни квартири за перший та останній місяці, а також резерв непередбачених витрат (3-5%). У сумі - це вже 15%. Також щорічно необхідно сплачувати страховий платіж.

Згідно з договором, основний платіж - слід щомісячно вносити до 5 числа. Також орендар бере на себе всі виплати, повязані з нотаріальним оформленням договору про оренду, а згодом і купівлі-продажу, зазначено на сайті компанії.

Чи відрізняються програми Domivka+ та єОселя

Оренда з переважним правом викупу за ціною співставна з популярною іпотечною програмою "єОселя", водночас дозволяє придбати житло при меншій сумі першого внеску, розповів Delo.ua Олексій Коваль, керівник проектів Perfect Group, учасниці “Domivka+”.

"Візьмемо для порівняння квартиру, вартість якої становить 5,5 млн гривень. У першому місяці орендареві доведеться оплатити суму резерву, страхування та інші платежі, що загалом складають 276 тисяч гривень. Для отримання кредиту "єОселя" потрібно сплатити авансовий внесок, страхування та комісію, загальною сумою в 1,22 мільйона гривень. Різниця в початковому внеску між орендою з переважним правом викупу та іпотекою становить 944 тисячі гривень", - пояснив Коваль.

Фінальна переплата за договором оренди буде на 400 тисяч більше, проте ця різниця може бути нівельована. Наприклад, якщо різниця в початковому внеску (944 тис. грн) буде вкладена на депозит з процентною ставкою, за 10 років може бути накопичено достатньо коштів для покриття цієї різниці. Також квартири в оренду зараз пропонуються вже з ремонтом, що також дозволяє зекономити кошти в перші місяці після покупки.

Быльше про програму читайте у статті Delo.ua "Оренда квартир з правом викупу: як це працює і чи краще це за єОселю".